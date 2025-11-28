Home

Basket

28 Novembre 2025

Livorno 28 novembre 2025 US Livorno Basket attesa dalla difficile trasferta sul campo del Fides Montevarchi

Dopo la vittoria tutt’altro che agevole contro la Folgore Fucecchio – la settima consecutiva – l’US Livorno Basket si prepara ad affrontare un’altra sfida di alto livello sul parquet del Fides Montevarchi. Le due formazioni hanno raggiunto la parità in classifica proprio nell’ultimo turno, complice la sconfitta degli aretini a San Vincenzo.

Il roster a disposizione di coach Omar Serravalli è tra i più completi del campionato e presenta individualità di assoluto spessore. Tra gli esterni spiccano Caponi, Malatesta e Tognazzi, giocatori capaci di garantire costantemente un contributo offensivo importante; sotto canestro domina il centro Quaglia, 2 metri e 08 di presenza fisica e punti, anch’egli oltre la doppia cifra di media. Un gruppo solido, quindi, che rende insidiosa la trasferta per gli amaranto.

Capitan Pantosti e compagni, dal canto loro, hanno già dimostrato di potersela giocare – spesso con successo – su tutti i campi. L’US Livorno Basket arriva a Montevarchi consapevole delle proprie potenzialità e intenzionata a mantenere la striscia positiva. Le chiavi della gara passeranno soprattutto dall’intensità difensiva, marchio di fabbrica del gruppo allenato da coach Luca Angella, capace di generare ritmo e di alimentare il gioco in velocità, aspetto nel quale la freschezza dei giovani amaranto può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Appuntamento fissato per sabato alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Montevarchi.

