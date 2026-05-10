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Us Livorno Basket: I play off cominciano ad Agliana

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10 Maggio 2026

Us Livorno Basket: I play off cominciano ad Agliana

Livorno 10 maggio 2026 Us Livorno Basket: I play off cominciano ad Agliana

Oggi, domenica alle 18, al Pala Capitini di Agliana, inizia il viaggio nei play off per l’Us Livorno Sovecar. La squadra di Angella si presenta all’appuntamento con una gran voglia di riscattarsi dopo la brutta sconfitta patita nel derby col Don Bosco sette giorni fa. Pur conscia che gara uno non sarà una passeggiata perché di fronte c’è una sorta di bestia nera stagionale. Una compagine che in casa viaggia benissimo (13 vinte e sole 3 perse in campionato, realizzando una media di 81 punti, che non sono pochi). Tanti giocatori di qualità, tra i quali spiccano gli esterni Rossi e Giannini, i top scorer dei neroverdi con rispettivamente 18 e 16 punti per gara. La prestazione per gli amaranto dipenderà dall’applicazione difensiva, dal grado dell’intensità messa in campo, che è la vera chiave di volta nel bene e nel male.

Le parole di Luca Angella



«Una sfida nella sfida. Affrontiamo infatti l’unica squadra tra le qualificate contro cui siamo sotto 0-2 negli scontri diretti: due partite molto simili, nelle quali non siamo mai riusciti davvero a metterli in difficoltà. Per questo rappresenta anche la chiusura di un cerchio del nostro percorso stagionale.



Ci aspetta un avversario ricco di talento, con giocatori esperti del campionato e abituati a disputare serie play-off. Ma, prima ancora che contro di loro, la sfida sarà contro noi stessi: finora abbiamo faticato in questo tipo di partite e questa deve essere una motivazione in più per dimostrare la crescita del gruppo e dei singoli.

Sappiamo cosa ci aspetta e sappiamo anche quanto dovremo alzare il livello, soprattutto dal punto di vista mentale ed emotivo. I play-off richiedono solidità, continuità e personalità: vogliamo farci trovare pronti»