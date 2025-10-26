Basket 26 Ottobre 2025

US Livorno Basket inarrestabile: espugnato anche il campo del Pino Firenze

us livorno basket FOTO NOVIUS LIVORNO (Maurizio Pantosti)

Prosegue senza sosta la marcia dell’US Livorno Basket, che espugna con autorità il parquet del Pino Firenze (67-74) conquistando la quarta vittoria consecutiva. L’approccio alla gara è stato ottimo: la squadra ha subito imposto il proprio ritmo con intensità, velocità e determinazione — le caratteristiche che da sempre la contraddistinguono. Già al termine del primo quarto il vantaggio era in doppia cifra (18-28), un margine prezioso che i labronici hanno saputo gestire e difendere fino alla sirena finale, senza mai abbassare la guardia e lottando su ogni pallone.

Tra i singoli spicca l’indomito Pantosti, miglior realizzatore e costante spina nel fianco della difesa avversaria. Ottima anche la prova di Costaglione, autore di 13 punti, 9 rimbalzi e ben 7 recuperi, e di Bruno, che oltre ai 6 punti messi a segno ha catturato 11 rimbalzi, confermandosi fondamentale sotto le plance.

«Abbiamo compiuto un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva – spiega coach Luca Angella – . Siamo più compatti, ci aiutiamo a vicenda e siamo sempre pronti a risolvere ogni tipo di situazione. Lo spirito di squadra cresce di partita in partita, e questo mi rende davvero orgoglioso.

Abbiamo affrontato una squadra di grande talento, che in casa segna solitamente almeno dieci punti in più rispetto a quanto è riuscita a fare contro di noi: un motivo di soddisfazione doppia. I ragazzi se lo meritano, perché si allenano ogni giorno con grande impegno e dedizione.

Essendo un gruppo giovane, li sproniamo costantemente a comunicare di più, a sostenersi non solo fisicamente ma anche a livello vocale, e stanno imparando a farlo con sempre maggiore naturalezza. È un segnale molto positivo.

Ora ci prepariamo al meglio per la prossima sfida contro San Vincenzo, con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo continuare su questa strada».

Il tabellino: Pantosti 17, Carracoi 2, Simonetti 13, Costaglione 13, Bruno 6, Bernini Giu. 5, Mori 11, Serra 7, Luschi, Bernini Gia. All. Angella. Ass. Nannicini-Persico.

