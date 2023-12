Home

US Livorno Basket, report giovanili maschili e femminili e regionale

6 Dicembre 2023

Livorno 6 dicembre 2023 – US Livorno Basket, report giovanili maschili e femminili e regionale

CAMPIONATO DIVISIONE REGIONALE 2

BRUSA Us Livorno – Endas Pistoia 57-55

Il commento di coach David Fini

«Cosa prendere stasera? I 2 punti e poco altro; abbiamo difeso poco ed in maniera non aggressiva per larghi tratti della gara; nonostante che, guardando il punteggio finale, si potrebbe pensare l’opposto.L’attacco è stata conseguenza della difesa; abbiamo spesso attaccato scollegati l’uno con l’altro con poca circolazione di palla e poche collaborazioni efficaci. Ha pesato tanto l’atteggiamento molle di inizio terzo periodo che ha permesso a Pistoia di ritornare sotto nel punteggio, recuperando un punto alla volta. Tuttavia, a pochissimo dal termine, siamo tornati sotto nel punteggio, siamo stati bravi a non impazzire e raschiando il fondo del barile abbiamo recuperato un rimbalzo offensivo fondamentale ed un anticipo difensivo. Una volta di più abbiamo avuto conferma dell’incredibile equilibrio nel girone dove la differenza è data da lucidità ed attenzione nei momenti finali di ogni gara»

Il tabellino: Meini,Sainati 8, Artioli 2,Lazzotti, Cervia 2,Salvadorini 2, Orsini 6, Gueli 2, Barca 5,Valoroso 2, Bini 15, Simonetti 13 All. Fini

CAMPIONATI GIOVANILI REGIONALI

Uappala US LIVORNO BASKET -Ghezzano 77- 53 – U19 Silver amaranto

«Siamo partiti bene, poi abbiamo rallentato la difesa e abbiamo concesso loro tiri e rimbalzi facili ,andando così negli spogliatoi a meno 2 – commenta coach Claudio Trocar-. Rientrati in campo abbiamo subito cambiato atteggiamento e tipo di difesa: quindo siamo venuti fuori alla grande, difendendo forte. Abbiamo rubato molte palle, svettato in difesa ai rimbalzi, che ci hanno consentito tiri facili in contropiede, finendo nel miglior modo possibile.Spero che i ragazzi abbiano capito che per vincere, occorre difendere. Bravi tutti perché tutti hanno partecipato alla vittoria. Prossimo impegno derby con il nostro secondo gruppo U19 silver»

Il tabellino: Ristori 11, DeSanti 4, Candian 5, Bernardo 2, Rossi 3, Coco 12, Barca 8, Chiriatti, Mazzacca 26, D’Andrea 4, Giorgi 2, Bufalini. All Trocar.

Valdera – Pediatrica U.S. LIVORNO BASKET 58-69 U17 silver

«Prestazione altalenante da parte nostra – commenta l’assistente Christian Puoti-dove abbiamo avuto dei buoni margini nell’arco della gara ma che ci siamo fatti sempre rimontare. Pessima partenza con molti errori al tiro, poi ci siamo ripresi chiudendo avanti di 14 il primo quarto. Nel secondo i padroni di casa si riportano sotto, ma riusciamo nuovamente ad allungare andando alla pausa sul più 20. Nella ripresa fatichiamo a segnare. Loro rientrano fino a meno 8. Poi uno strappo ci riporta sopra la doppia cifra di vantaggio, margine che riusciamo a gestire fino al termine, seppur con qualche difficoltà. Dobbiamo limitare i cali di concentrazione, meno rilassamenti; e tutti i giocatori chiamati in causa dalla panchina devono farsi trovare pronti. Prossimo impegno il derby con il Don Bosco».

Il tabellino: Demontis 13, Zucconi 3, Solimani 4, De Simone, Ghezzani 3, Salerno, Bianchi 6, Ria 9, Nardi 13, Leone 11, Gargani 3, Gabuzzini 4. All.Bertini. Ass. Puoti.

Pediatrica U.S. LIVORNO BASKET – Grosseto 43 – 38 U15 silver

«Vittoria sofferta e punteggio basso – spiega l’assistente Puoti-. Non abbiamo giocato bene con un avvio caratterizzato da palle perse e canestri sbagliati da sotto. Nel primo tempo siamo sempre stati avanti andando al riposo sul più 9. Nel terzo quarto invece abbiamo staccato la spina segnando poco e ciò ha permesso agli ospiti di passare in vantaggio e chiudere in parità . Anche nell’ultimo tempino abbiamo faticato: però, abbiamo subito un solo canestro, e ciò ci ha permesso di costruirci un vantaggio di cinque lunghezze che ci ha portato al risultato finale. Un passo indietro rispetto all’ultima uscita. Bisogna essere più precisi al tiro e cercare di fare le cose su cui lavoriamo».

Il tabellino: Rasin 4, Spinelli 11, Romboli 8, Rossi 6, Bianchi, Lemmi, Puccioni, Forapianti 2, Moretti 6, Piagneri 2, Novelli 4, Giannoni. All. Bertini. Ass. Puoti.

VALDICORNIA – Pediatrica US Livorno 29-56 – Under 13 maschile

«I ragazzi hanno avuto un approccio difficile a questa partita giocando poco aggressivi e concentrati nel primo quarto – dice coach Emiliano Papucci-. Nel secondo e nel terzo, invece, hanno messo in campo un’altra mentalità e hanno scavato il divario nel punteggio.C’è molto da lavorare in palestra e molta strada da fare per maturare a livello di mentalità; ed è quello che faremo»

Il tabellino: Luschi 5, Paolini 6, Puccini O. 5, Stingone 6, Brucioni 3, Gigli 13, Scardino 2, Lemmi 8, Cintellini, Morini 8, Pignone, Puccini K. All. Papucci.

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI

Spezia – Tuscopharm US LIVORNO 51-45 U13

«Partita decisamente sottotono come atteggiamento e carattere delle nostre ragazze. Abbiamo rincorso le avversarie per quasi tutta la partita buttando via diverse occasioni per riuscire a vincere e riprendere in mano la partita».

Il tabellino: Luschi 15, Caldari, Castiglia, Montagnani 2, Baggiani 4, Discalzi 6, Cardoni, Casaceli, Amore Bianco, Maltinti 8, Baluardi 8, Parra 2. All. Ferazzi. Ass. M. Castiglione.

Tuscopharm US LIVORNO – Invictus 54-60 U13

«Partita fotocopia di quella di martedì: inizialmente punto punto, fino all’intervallo in cui eravamo sotto. Poi un buon parziale al rientro, seguito purtroppo da un calo che non ci ha mai permesso di andare sopra e di indirizzare la partita a nostro favore”

Il tabellino: Luschi 15, Mori, Montagnani 6, Caldari, Baggiani 19, Malventi, Pianezzoli, Discalzi 4, Cardoni, Baluardi, Maltinti 6, Parra 4.

All. Ferazzi. Ass. M. Castiglione

Tuscopharm US LIVORNO-Porcari 86-30 U13

«Ci abbiamo messo un po’ ad ingranare ma la risposta a livello caratteriale e di atteggiamento, dopo le due sconfitte, è venuta fuori e abbiamo giocato la nostra pallacanestro»

Il tabellino Luschi 15; Mori 4; Caldari 2; Montagnani 12; Baggiani 10; Pianezzoli 4; Discalzi 12; Cardoni 2; Maltinti 21; Parra 4; Amore Bianco; Baluardi.All. Ferazzi. Ass. M. Castiglione

Tuscopharm US LIVORNO – Spezia 62-21 U14

«Un buon atteggiamento e una buona aggressività difensiva ci hanno permesso di recuperare diversi palloni ed andare in contropiede. Ma siamo state brave anche a far circolare la palla e giocare di collaborazioni contro una difesa che occupava quasi sempre l’area dei tre secondi»

Il tabellino: Simonetti 18, Cerrai 9, Calisto 14, Baluardi 6, Citti 9, Ciapini 2, Filippi 4, Mori, Casaceli, Feri. All. Ferazzi. Ass. M. Castiglione. D.Baggiani.

CAMPIONATI GIOVANILI D’ECCELLENZA – GOLD – ELITE

Empoli – Pediatrica US LIVORNO 31-71

«Partita giocata con momenti di grande intensità difensiva individuale e di squadra – spiega coach Manrico Vaiani-. Siamo stati però meno precisi al tiro, spesso condizionati da letture e scelte non idonee o frettolose. Comunque tante buone iniziative individuali da migliorare con le collaborazioni di squadra. Si sono distinti: Ciccarone, Ursi, Ruocco e Bertocchi».

Il tabellino: Mencucci 2,Ferretti 6, Ciccarone 15, Deliallisi 5,Ursi 17, Ruocco 16, Stefanini 2, Di Mauro, Bertocchi 4, Tucci, Meatu 2, Orsini 2. All. Vaiani.

UNDER 15 ECCELLENZA

San Miniato – Pediatrica 65-86 – Under 15 Ecc.

«Vittoria netta e convincente della squadra – commenta coach Riccardo Tedeschi – che riesce a cogliere una vittoria in trasferta molto importante. Tutti hanno dato il loro contributo, ma oltre i soliti Caroti e Francalanci, da sottolineare anche le prove di un ispirato Barca, di Scotti e di Ciccarone».

Il tabellino: Caroti 22, Ciccarone 5, Ursi 8, Ruocco, Francalanci 17, Lorenzi 2, Barca 10, Morandi 4, Scotti 7, Simonetti 1, Flore 5, Vesprini 5». Coach Tedeschi. Vice Maltinti.

UNDER 17 GOLD

Calcinaia – Pediatrica US LIVORNO 64-67 – U17 Gold

«Vittoria sofferta come tutte- commenta coach Bellavista-. Per adesso siamo destinati a giocarci le partite punto a punto. Un po’ la fortuna, un po’ gli attributi della squadra per adesso ci stanno premiando, questa è la sesta vittoria consecutiva. Una partita che abbiamo condotto nei primi due tempini, non con grandi vantaggi, ma avevamo 7 punti di vantaggio all’intervallo. Poi il vento è cambiato, abbiamo perso troppi palloni e siamo stati costretti a un finale punto punto. A due minuti dalla fine ci siamo trovati 5 punti sotto. I ragazzi non hanno mai mollato, hanno impattato, e nell’ultimo minuto siamo stati premiati dagli episodi. Un successo non facile, perché anche Calcinaia si presentava al match imbattuta. Adesso arriva Pescia, la squadra più forte del campionato. E cercheremo di farci trovare pronti per il grande appuntamento».

Il tabellino: Luschi 15, Bernini 10, Citti 6, Landi Ga. 4, Vatteroni 6, Landi Gi. 4, Lopez 12, Lombardi 6, Gazzetta 2, Simonetti, Amaddio, Bellavista 4. All. Bellavista.

UNDER 17 ECCELLENZA

Pediatrica US LIVORNO – Don Bosco 81-76 – U17 Ecc

«Il derby ha sempre un sapore particolare – commenta coach Carlo Bellavista-. Abbiamo ospitato la squadra più forte nel momento più difficile per la nostra squadra. Venivamo da due sconfitte, e avevamo perso la bussola per quanto riguarda l’affiatamento del gruppo. Ed era importante per noi rispondere presente. È arrivata la vittoria, ma siamo contenti più per la prestazione di squadra che del risultato. Don Bosco nella prima parte è stato avanti, arrivando a più 8 all’intervallo. E sono tornati in campo con grande intensità: ma questa volta trovando la risposta dei Leoni. Che da Leoni si sono comportati: riuscendo a risalire dal meno 11 e arrivando all’ultimo quarto avanti di 2. A tre dalla fine il risultato era 70-70. Poi i palloni importanti ci hanno premiati. Una vittoria che vale doppio, in una bella cornice, quella del PalaCosmelli. Corretta, giocata a viso aperto, da due squadre ben attrezzate. Chi è venuto ha visto senz’altro un bello spettacolo. Bravi tutti, ma Leonardini si è distinto particolarmente, in attacco e difesa. Due punti che ci danno fiducia»

Il tabellino: Simonetti 7, Ramacciotti 8, Serra 6, Leonardini 27, Bernini 4, Carracoi 13, Peccia 13, De Santi 1, Di Lazzaro 2, Raffaelli, Andreotti, Valvieri. All. Bellavista.

