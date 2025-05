Home

US Livorno Basket, sfuma il sogno della finale: Savigliano si impone in gara 3

Basket

19 Maggio 2025

Finisce in gara 3 il cammino dell’Us Uappala Livorno Basket nei playoff di C interregionale: gli amaranto si arrendono 79-69 in trasferta contro Amatori Savigliano. Una partita intensa, giocata fino all’ultimo possesso, in cui i ragazzi livornesi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Ma non è bastato.

È passata la squadra più esperta, capace di gestire meglio i momenti chiave della sfida. “È stata una serie molto combattuta – ha commentato coach Luca Angella al termine della gara – e anche ieri abbiamo provato fino all’ultimo a mettere in difficoltà i nostri avversari.

Alla fine, però, è passata la squadra più esperta e più smaliziata. A noi è mancato quel pizzico di scaltrezza che può fare la differenza in partite così decisive, e che spesso si acquisisce solo con l’esperienza”. Il sogno della finale sfuma dunque, ma resta la consapevolezza di aver costruito qualcosa di prezioso e duraturo.

Una stagione giocata da protagonisti, con un gruppo giovane e affamato che ha saputo andare oltre i propri limiti.

“La nostra gioventù, che è stata la nostra forza per tutta la stagione, in questo caso l’abbiamo un po’ pagata. Ma c’è davvero da essere orgogliosi. Io lo sono, profondamente, di ogni singolo giocatore che ha fatto parte di questo gruppo: dai senior, che hanno trascinato la squadra e che ringrazio di cuore, fino all’ultimo dei ragazzi che magari ha giocato meno o è stato convocato meno frequentemente, ma che in allenamento ha sempre dato tutto”.L’orgoglio e la gratitudine del coach raccontano di un gruppo affiatato, cresciuto giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo.

“Abbiamo costruito qualcosa di importante. E non è finita: per il nucleo Under-19 resta ancora un grande obiettivo, quello delle finali nazionali. Le prossime due settimane avranno un focus ben preciso. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi più grandi, per l’impegno, l’applicazione e la voglia di migliorarsi dimostrati ogni giorno”. E non va dimenticato un dato importante: questa è una squadra giovanissima, con solo due elementi leggermente più esperti e un paio di 2003 e 2004, capaci però di tenere testa a realtà ben più navigate. “Eppure – ha chiuso Angella – hanno mostrato qualità umane e tecniche davvero notevoli”. Non è un punto d’arrivo, ma una tappa preziosa di un percorso che guarda avanti con entusiasmo e ambizione.

Il tabellino: Pantosti 6, Puccioni 13, Leonardini 10, Ramacciotti 8, Falappi 2, Costaglione 5, Baggiani 18, Mori 5, Simonetti 2, Bernini.

