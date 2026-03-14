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Us Livorno Basket sul campo del Fucecchio: obiettivo continuità

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14 Marzo 2026

Us Livorno Basket sul campo del Fucecchio: obiettivo continuità

Livorno 14 marzo 2026 Us Livorno Basket sul campo del Fucecchio: obiettivo continuità

Dopo la prestigiosa vittoria interna contro l’Ac Castelfiorentino, che ha portato ulteriore entusiasmo nell’ambiente, la SoVeCar Us Livorno Basket si prepara alla gara di Fucecchio (domenica, ore 18). Un impegno da affrontare con grande attenzione contro una formazione che fa dell’agonismo e della velocità le proprie caratteristiche principali.

I verdi guidati da Luca Gorgeri occupano una buona posizione di classifica (24 punti contro i 30 degli amaranto), ma non stanno attraversando un momento semplice a causa di diversi problemi fisici e infortuni – tra cui quello di Matteo Menichetti – che ne stanno limitando il potenziale. L’ultima uscita a San Vincenzo ne è stata la dimostrazione: priva di Menichetti e dell’esterno Simone Orsini, la Folgore ha subito una pesante sconfitta per 79-43.

Nel roster del Fucecchio figura anche Stefano Orsini, fratello di Simone: entrambi livornesi e giocatori di grande talento.

In casa amaranto, dopo il recupero di Pantosti, lo staff lavora per riportare gradualmente in campo Simone Tedeschi, fermo da tempo ma già tornato a giocare qualche minuto con il gruppo Under 19.

Un appuntamento che può dire molto anche in prospettiva: un eventuale successo in terra fiorentina permetterebbe agli uomini di Angella di restare nelle zone altissime della classifica, aspettando il rientro di Puccioni nella fase decisiva della stagione