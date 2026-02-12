Home

US Livorno Basket, turno infrasettimanale sul parquet del Cus Firenze

12 Febbraio 2026

Livorno 12 febbraio 2026

Serie C. Dopo due sconfitte consecutive, maturate a Certaldo e in casa contro i Dragons Prato, la SoVeCar US Livorno torna in campo per il turno infrasettimanale. Oggi alle 21.15 la squadra di Luca Angella sarà di scena sul parquet del CUS Firenze, terzultimo in classifica e reduce da un pesante stop sul campo di San Vincenzo.

Per Baggiani e compagni potrebbe essere l’occasione giusta per tornare al successo, ma per espugnare il palazzetto universitario servirà la miglior versione dell’US, non soltanto in fase difensiva.

Nelle ultime uscite, infatti, è stato soprattutto l’attacco a incidere negativamente sulle prestazioni degli amaranto. La difficoltà nel trovare le soluzioni di tiro più efficaci nei momenti decisivi ha spesso fatto la differenza. Troppo frequentemente Livorno si è affidata a iniziative individuali e conclusioni affrettate, senza muovere il pallone con la necessaria pazienza per costruire tiri migliori e rispettare il ritmo dell’azione. Un passo avanti sotto questo aspetto potrebbe rivelarsi determinante.

Firenze punta molto sul playmaker Martelli e sull’ala Caccavale, i suoi uomini più pericolosi, ma è una squadra che tra le mura amiche sa sempre creare qualche grattacapo agli avversari.