22 Aprile 2021

US Livorno Basket, Vullo: “La nostra stagione termina qui per motivi legati al covid”

Livorno 22 aprile 2021

La stagione della prima squadra dell’Unione Sportiva Livorno Basket, impegnata nel campionato di Serie C Silver, è ufficialmente terminata.

Lo ha comunicato il presidente Paolo Vullo, in una nota diramata nelle ultime ore.

«Come era nelle aspettative – scrive Vullo – noi chiudiamo qui la nostra Stagione di Serie C Silver per questioni legate al Covid.

Infatti sia noi che Juve Pontedera, abbiamo la maggior parte dei nostri atleti positivi ancora oggi, a distanza di un mese dal primo contagio.

Se si sommano i pochi negativi che per questioni personali e lavorative si sono espressi nel non voler proseguire nell’attività per quest’anno e l’obbligo di visita medica sportiva a 30 giorni dalla guarigione, non c’erano le circostanze per mettere in campo una squadra competitiva.

La Federazione, ragionevolmente ha annullato la Poule Retrocessione sostituendola con una Coppa per le società che non sono state colpite così duramente dal virus.

Mi sembra la soluzione più equa e realistica.

Rimandando quindi la ripresa del Campionato al prossimo anno, per i negativi e per la squadra Promozione gli allenamenti proseguono regolarmente».

