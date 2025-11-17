Home

Sport

Basket

Us Livorno da sogno, espugnata anche Castelfiorentino

Basket

17 Novembre 2025

Us Livorno da sogno, espugnata anche Castelfiorentino

Livorno 17 novembre 2025 Us Livorno da sogno, espugnata anche Castelfiorentino

L’US Livorno Basket conquista un’altra vittoria di grande spessore, la sesta consecutiva, sul campo difficilissimo dell’Abc Castelfiorentino al termine di una gara intensa e combattuta per tutti i quaranta minuti (74-77). Avvio autorevole degli amaranto, che sin dalle prime battute mostrano solidità offensiva e determinazione. Pantosti firma l’11-8 iniziale, mentre la squadra di coach Angella mantiene il controllo del ritmo nonostante i tentativi locali di rientro.

La penetrazione di Serra, che punisce una disattenzione difensiva castellana, consente a Livorno di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 20-23. Nel secondo periodo l’Abc prova ad alzare l’intensità, ma gli amaranto rispondono con maturità, trovando nel tiro pesante di Simonetti il controsorpasso (29-32). La gara procede sul filo dell’equilibrio e le due squadre vanno al riposo lungo sul 42-42.

Al rientro dagli spogliatoi Livorno dimostra ancora una volta grande compattezza. Il doppio acuto di Bruno e Simonetti riporta immediatamente l’US a contatto, vanificando il tentativo di allungo dei padroni di casa.

Alla terza sirena il punteggio recita 55-54, con gli amaranto pienamente in partita e pronti a gestire il finale. Nell’ultimo quarto l’US Livorno mette in mostra la sua miglior pallacanestro. Le triple di Leonardini e Bernini ristabiliscono un prezioso vantaggio (61-64), mentre l’appoggio di Costaglione sigla il 68-71 entrando negli ultimi due minuti di gioco. Nel momento decisivo, la lucidità amaranto fa la differenza: Bernini realizza un arresto e tiro determinante che indirizza la sfida, e Pantosti, freddissimo dalla lunetta sul fallo sistematico gialloblu, chiude definitivamente i conti.

L’US Livorno porta così a casa un successo meritato, frutto di solidità, concretezza e capacità di gestire i momenti chiave della partita.

«Avevamo parlato di esame di maturità – spiega coach Angella -, e almeno questo lo abbiamo passato. Facendo una partita davvero gagliarda, contro una squadra dalle grandi qualità. Su un campo difficile, tanta gente sugli spalti. Un bel clima dove giocare e i ragazzi si sono esaltati. Tutti quelli che hanno giocato, anche chi non ha segnato, hanno dato qualcosa per la squadra fuori e dentro al campo.

Sono davvero contento per loro. Se lo meritano. E ora guardare sempre avanti».

Il tabellino: Serra 7, Bellavista, Bruno 11, Pantosti 10, Costaglione 6, Leonardini 7, Simonetti 14, Bernini 7, Mori 15, Carracoi. All. Angella. Ass. Nannicini.

Us Livorno da sogno, espugnata anche Castelfiorentino