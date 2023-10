Home

US Livorno giovanili, i risultati dell’Eccellenza e del Gold

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – US Livorno giovanili, i risultati dell’Eccellenza e del Gold

Empoli – Pediatrica 48 – 51. Under 17 Gold.

Le parole di coach Carlo Bellavista: «Partita dai due volti: all’inizio abbiamo segnato poco, basti pensare che nel primo quarto solo 8 punti, subendone 19. E dunque la situazione si è messa subito in salita. Meglio nel secondo tempino, anche se eravamo sempre sotto di 13, con qualcosa che non andava in difesa e le polveri bagnate in attacco. E loro avevano alte percentuali al tiro. Nello spogliatoio abbiamo concordato aggiustamenti difensivi, che hanno dato frutti. Loro hanno fatto 13 punti totali tra terzo e ultimo campiono e questo ci ha permesso di riprenderli a 3 minuti dalla fine, mettere il naso avanti di un punto. E siamo stati bravi nella gestione dei palloni. Complimenti ai ragazzi che ci hanno sempre creduto, non hanno mai mollato, anche quando si trovavano sotto di 18 e sembrava partita persa».

Il tabellino: Landi Ga., Amaddio, Landi Gi. 6, Bernini 3, Citti 15, Bellavista 4, Lombardi 5, Gazzetta, Spadoni1, Lopez 15, Vatteroni 2. All. Bellavista.

Pediatrica – Firenze 70-60 Under 17

parole di coach Carlo Bellavista: «Obiettivo era ritrovarci dopo la cattiva prestazione col Don Bosco. Firenze ha iniziato bene, segnando tanto da tre nella prima parta. Noi, sbagliando tanti tiri liberi, siamo mancati nella continuità offensiva. Siamo arrivati all’intervallo, con 41 punti subiti. Troppi per i nostri criteri, ma eravamo lì con 37, quattro punti sotto. Abbiamo approcciato alla ripresa col piglio giusto ma con le polveri bagnate. Poi un time out, con qualche aggiustamento difensivo, ed è stato il momento decisivo. Ci siamo sciolti e l’avversario ha abbassato le percentuali e siamo rientrati, impattando il risultato . Il finale? Una guerra di nervi, dove abbiamo avuto la meglio, aumentando i vantaggi, arrivando a un bel successo. Un passo avanti, anche se ci sono ancora cose da migliorare. Siamo alla ricerca della nostra identità. Un percorso lungo e faticoso. Ma la strada è quella giusta».

Il tabellino: Simonetti 13, Ramacciotti 16, Serra 4, Leonardini 13, Bernini 11, Carracoi 4, Peccia 3, Di Lazzaro 4, De Santi 2. All. Bellavista.

Pediatrica 79 vs Grosseto 70. Under 15 Eccellenza:

Le parole dell’assistente Lorenzo Maltinti «È stata una grandissima vittoria contro un avversario che arrivava ancora imbattuto a questa sfida. Abbiamo giocato un’ottima partita tenendo per larghi tratti un ritmo ed intensità elevati ; questo ci ha permesso di stare avanti spesso nel corso del match. Nonostante qualche difficoltà nel terzo quarto dove Grosseto è anche tornata avanti. Quindi ci siamo ricompattati e con un parziale importante nell’ultimo quarto, guidati da un super Edoardo Vullo, abbiamo scavato il solco decisivo. Bravi tutti, con una menzione particolare a Caroti, top scorer per l’ennesima volta, Ursi e Vesprini che hanno ben figurato per scelte e applicazione».

Il tabellino: Caroti 21, Ciccarone, Vullo 15, Ursi 18, Bianchi, Francalanci 9, Morandi 2, Lorenzi, Scotti, Mainardi 2, Flore 4, Vesprini 8. All Tedeschi vice Maltinti

