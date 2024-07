Home

US Livorno, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 2024-2025

12 Luglio 2024

Livorno 12 luglio 2024 – US Livorno, i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti 2024-2025

“La mia squadra, la nostra città”

È ufficialmente iniziata la campagna abbonamenti dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per la stagione calcistica di serie D 2024-2025. Rispetto alla stagione passata, alcune tariffe sono state leggermente ridotte e i vecchi abbonati potranno usufruire di sconti rispetto ai nuovi iscritti. La sottoscrizione delle nuove tessere avverrà in due fasi: la prima dall’11 luglio al 3 agosto e la seconda dal 19 agosto al 7 settembre

Us Livorno, i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2024/2025

PRIMA FASE EX ABBONATI (17 gare)

Curva Nord: intero 110 euro, ridotto 80 euro, under 12 25 euro;

Gradinata: intero 185 euro, ridotto 140 euro, under 12 30 euro;

Tribuna laterale: intero 300 euro, ridotto 225 euro, under 12 35 euro;

Tribuna centrale: intero 360 euro, ridotto 270 euro, under 12 40 euro;

Tribuna vip: 550 euro

PRIMA FASE NUOVI ABBONATI (16 gare)

Curva Nord: intero 115 euro, ridotto 85 euro, under 12 30 euro;

Gradinata: intero 190 euro, ridotto 145 euro, under 12 40 euro;

Tribuna laterale: intero 315 euro, ridotto 240 euro, under 12 40 euro;

Tribuna centrale: intero 380 euro, ridotto 285 euro, under 12 45 euro;

Tribuna vip: 570 euro

SECONDA FASE EX ABBONATI (16 gare)

Curva Nord: intero 115 euro, ridotto 85 euro, under 12 30 euro;

Gradinata: intero 190 euro, ridotto 145 euro, under 12 35 euro;

Tribuna laterale: intero 315 euro, ridotto 240 euro, under 12 40 euro;

Tribuna centrale: intero 380 euro, ridotto 285 euro, under 12 45 euro;

Tribuna vip: 570 euro

SECONDA FASE NUOVI ABBONATI (16 gare)

Curva Nord: intero 120 euro, ridotto 90 euro, under 12 35 euro;

Gradinata: intero 200 euro, ridotto 150 euro, under 12 40 euro;

Tribuna laterale: intero 330 euro, ridotto 250 euro, under 12 45 euro;

Tribuna centrale: intero 400 euro, ridotto 300 euro, under 12 50 euro;

Tribuna vip: 600 euro

Il ridotto vale per donne, over 65 (nati nel 1959 e precedenti), under 18 (nati dal 2006 al 2011), under 25 studenti, disabili con almeno il 50% di disabilità. Under 12 nati nel 2012 o successivi.

Us Livorno, i prezzi dei biglietti per le singole partite per la stagione 2024/2025

Curva Nord: intero 13 euro, ridotto 12 euro, under 12 5 euro;

Gradinata: intero 18 euro, ridotto 14 euro, under 12 5 euro;

Tribuna laterale: intero 30 euro, ridotto 22 euro, under 12 10 euro;

Tribuna centrale: intero 35 euro, ridotto 25 euro, under 12 10 euro;

Tribuna vip: 60 euro;

