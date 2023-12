Home

Sport

Calcio

US Livorno in lutto per la scomparsa di Paolo Nassi

Calcio

3 Dicembre 2023

US Livorno in lutto per la scomparsa di Paolo Nassi

Livorno 3 dicembre 2023 – US Livorno in lutto per la scomparsa di Paolo Nassi

La società amaranto US Livorno 1915 piange la scomparsa di Paolo Nassi e si stringe alla famiglia. Queste le parole della società:

“Una persona straordinaria. Un pezzo della nostra storia. Un vero cuore amaranto.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 piange la scomparsa dell’ex dirigente Paolo Nassi, 88 anni, storico team manager amaranto, per circa trent’anni al fianco della prima squadra. La società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

Ciao Paolino, sarai sempre con noi. Uno di noi”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin