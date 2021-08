Home

US Livorno, le prime amichevoli in programma

30 Agosto 2021

US Livorno, le prime amichevoli in programma

Livorno 30 agosto 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che la prima squadra sarà in ritiro a Rosignano Marittimo da mercoledì 1° settembre a giovedì 9 settembre. Il raduno è fissato per mercoledì alle 9.30 allo stadio comunale Ernesto Solvay (via della Repubblica, Rosignano Solvay) dove si svolgeranno tutti gli allenamenti. La squadra alloggerà al relais La Pieve Vecchia, a Riparbella.

Gli allenamenti saranno a porte aperte

Prima amichevole – Rosignano Solvay-Us Livorno

Domenica 5 settembre, ore 20.30 – Stadio Ernesto Solvay

Seconda amichevole – Us Livorno-Prato 2000

🗓 Mercoledì 8 settembre, ore 20.30 – Stadio Ernesto Solvay

‼️ Nei prossimi giorni le società Rosignano Solvay e Us Livorno comunicheranno tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per le amichevoli

