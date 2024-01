Home

Calcio

4 Gennaio 2024

Livorno 4 gennaio 2024 – US Livorno, nuovi tesseramenti e risoluzioni contrattuali

Comunicato Ufficiale dell’Unione Sportiva Livorno 1915: Novità nei Tesseramenti e Risoluzioni Contrattuali

L’Unione Sportiva Livorno 1915 è lieta di annunciare importanti aggiornamenti relativi ai nuovi tesseramenti e alle risoluzioni contrattuali nel contesto del suo impegno nel mondo del calcio.

Nuovi Tesseramenti: Nicolò Goffredi e James Tenkorang

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha ufficialmente tesserato il giovane talento Nicolò Goffredi, classe 2005, specializzato come laterale destro. Goffredi, cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Bologna, ha iniziato la stagione indossando la maglia della Pistoiese in Serie D (girone D), collezionando ben 15 presenze.

Altro importante ingresso è quello di James Tenkorang, classe 2000, attaccante italo-ghanese. Tenkorang, già protagonista nella prima parte della stagione con la maglia del Fano nel girone F di Serie D, ha accumulato 17 presenze e 6 gol. Originario di Novara, James Tenkorang ha una consolidata esperienza in Serie D con 55 presenze e 12 gol tra Lanusei, Montegiorgio e Fano, essendo anche il gemello di Joshua, centrocampista del Lecco in Serie B.

Risoluzioni Contrattuali: Daniel Peluffo-Wiese, Gianmarco Bassini e Matteo Martino Coriano

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver raggiunto un accordo con il portiere Daniel Peluffo-Wiese e i difensori Gianmarco Bassini e Matteo Martino Coriano per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. Il club ringrazia i giocatori per il contributo dato e augura loro il meglio per il futuro.

Risoluzione Anticipata dei Prestiti: Lorenzo Ferraro e Christian Kosiqi

L’Unione Sportiva Livorno 1915 informa anche della risoluzione anticipata dei prestiti del centrocampista Lorenzo Ferraro e dell’attaccante Christian Kosiqi. Ferraro fa ritorno all’Entella, mentre Kosiqi rientra al Cagliari. Il club esprime gratitudine per il loro impegno e contributo durante il periodo di prestito.

L’Unione Sportiva Livorno 1915 guarda con ottimismo al futuro, contando sulla nuova energia dei tesseramenti e augurando ai giocatori che lasciano il club ogni successo nella loro carriera calcistica.

