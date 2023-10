Home

Sport

Basket

US Livorno, prima trasferta in campionato sul difficile campo di Prato

Basket

7 Ottobre 2023

US Livorno, prima trasferta in campionato sul difficile campo di Prato

Livorno 7 ottobre 2023 – US Livorno, prima trasferta in campionato sul difficile campo di Prato

L’Us Livorno Uappala Hotels domenica va in scena (ore 18, palestra Toscanini) per la prima trasferta del campionato di C unica, su un campo complicatissimo come quello di Prato. Contro una squadra considerata dagli addetti ai lavori la più quotata dell’intero torneo.

Il prepartita col capitano amaranto, Alessio Iardella

«Contro San Vincenzo, all’esordio, è stata una partita che ci ha fatto male, ma facciamo i complimenti all’avversaria che ha tirato fuori una prestazione ottima, che ci ha costantemente puniti per i nostri errori. Siamo una squadra nuova, abbiamo bisogno di un po’ di tempo, non tutti siamo nella condizione fisica ideale, e ci sarà bisogno di qualche settimana per vedere in campo la migliore Us».

«Domenica andiamo a incontrare la squadra più attrezzata del campionato. Sarà difficile: loro sono completi in tutti i ruoli. Ma è anche vero che sono una squadra nuova, e se si vedranno già i valori singoli, l’amalgama di squadra verrà fuori anche per loro più avanti. Quindi meglio incontrarla subito e sperare che il nostro piano piano partita sia in grado di mettere qualche sassolino nei loro ingranaggi».

«Dovremo limitare i loro lunghi, ad esempio l’atipico Salvadori, e il gioco sugli esterni, dove c’è Casella, che dopo una carriera in serie A è sceso prima in B e oggi in C. Soltanto limitare loro due, sarebbe un bel lavoro. Proveremo a mettere tanta intensità e partiremo da quello».

US Livorno, prima trasferta in campionato sul difficile campo di Prato

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin