US Livorno, sconfitta all’esordio contro Agliana
Livorno 28 settembre 2025 US Livorno, sconfitta all’esordio contro Agliana
Cade al debutto in campionato l’US Livorno Basket, che al PalaCosmelli cede il passo a un’avversaria di altissimo livello come il Basket Agliana. Finisce 58-70 una partita intensa, combattuta, che ha messo subito di fronte ai giovani amaranto una realtà solida ed esperta, in grado di punire ogni minimo errore.
I ragazzi di coach Luca Angella, privi di un elemento importante come Lorenzo Baggiani (assente per un problema fisico), partono però col piede giusto. L’approccio è ottimo e sorprende i più rodati ospiti: il primo quarto si chiude infatti sul 23-14 per i padroni di casa. Ma la reazione di Agliana non si fa attendere: nel secondo periodo arriva un parziale pesante (11-25), che ribalta l’inerzia del match e manda le squadre all’intervallo lungo sul 34-39.
Nella ripresa l’US prova a restare aggrappata alla partita, ma la maggiore esperienza degli avversari emerge nei momenti chiave. Agliana tocca anche la doppia cifra di vantaggio, mentre Livorno – anche complice un po’ di stanchezza – fatica a trovare la via del canestro con continuità. Nonostante tutto, i ragazzi non mollano mai, restano in partita fino all’ultimo e portano a casa segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.
Le parole di coach Luca Angella
“È andata come ci aspettavamo, come l’avevamo anche un po’ preparata. Giocare contro squadre così esperte – cosa che l’anno scorso ci capitava di rado – ci ha fatto sbattere contro una realtà diversa. Agliana è una squadra abituata ai playoff e al basket di alto livello, con giocatori intelligenti che sanno leggere ogni situazione. Ogni nostro errore è stato punito, soprattutto sul gioco senza palla. Complimenti a loro. Noi dobbiamo lavorare, crescere e fare tesoro di questa esperienza.”
Il tabellino: Pantosti 10, Carracoi, Costaglione 7, Simonetti 18, Bruno 7, Mori 9, Leonardini 3, Bernini 2, Ramacciotti 2, Serra, Panichi, Luschi. All. Angella. Ass. Nannicini-Persico.
