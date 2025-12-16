Home

Sport

Basket

US Livorno, seconda sconfitta consecutiva

Basket

16 Dicembre 2025

US Livorno, seconda sconfitta consecutiva

Livorno 16 dicembre 2025 US Livorno, seconda sconfitta consecutiva

Per l’Us Livorno arriva la seconda sconfitta consecutiva, la prima sul parquet del PalaCosmelli. Ad espugnare il fortino amaranto è la Sancat Firenze con un canestro a fil di sirena (69-71)

La partita viaggia in costante equilibrio, con scarti sempre minimi: Livorno tocca il +7, Firenze non va oltre il +4. Ne esce una sfida intensa e combattuta. L’US, però, soprattutto nella ripresa, commette alcune disattenzioni e palle perse che finiscono per risultare decisive.

L’epilogo è thrilling. A 53” dalla sirena Livorno conduce di un punto. Firenze rimette, fallisce il tiro da tre, ma Fois è rapido nel conquistare il rimbalzo offensivo e nel segnare riportando avanti i suoi. Un possesso successivo poco lucido della SoVeCar si conclude con l’errore di Simonetti; Pantosti commette fallo e manda Meschini in lunetta a 12” dalla fine: 1/2 e punteggio sul 69-67 quando mancano 10”.

Livorno attacca con decisione, Bruno subisce fallo e dalla linea della carità è impeccabile: 2/2 e 69-69 a 3” dal termine. Tutto lascia presagire l’overtime. La Sancat ferma il gioco con un time out per disegnare l’ultima azione. Sulla rimessa Livorno difende con grande intensità, ma Fois riesce comunque a ricevere e, nonostante la pressione di Pantosti, si inventa uno step-back dall’angolo che, allo scadere, vale la vittoria per i gigliati.

Il commento di coach Luca Angella:

«Ci sono state diverse situazioni in cui siamo stati poco lucidi: abbiamo sprecato molti possessi. Sapevamo che loro, essendo una squadra giovane come la nostra, avrebbero puntato su energia, voglia e intensità. Contro avversari di questo tipo devi essere bravo a capire quando alzare il ritmo e quando invece gestire, andando a cercare i vantaggi che il campo ti offre. Oggi questo ci è mancato e, al di là del tiro all’ultimo secondo, devo dire che la loro vittoria è meritata.

Non cambia però la nostra prospettiva. Fortunatamente viene a vederci sempre più gente, e di questo siamo molto contenti: li ringraziamo. Allo stesso modo non cambia la visione del campionato. Come dicevo già la scorsa settimana, siamo una squadra giovane ed è normale attraversare alti e bassi. Abbiamo vissuto una prima parte di stagione molto positiva, ora stiamo affrontando un momento di difficoltà che avevo messo in conto. Fa parte del percorso di crescita».

Il tabellino: Pantosti 11, Leonardini, Simonetti 11, Costaglione 12, Bruno 21, Mori 4, Bernini Giu. 6, Serra 4, Carracoi, Tedeschi , Luschi, Bernini Gia. All. Angella.

US Livorno, seconda sconfitta consecutiva