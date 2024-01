Home

Basket

22 Gennaio 2024

22 Gennaio 2024

Livorno 22 gennaio 2024 – US Livorno, secondo stop consecutivo a Sansepolcro

Us Uappala colleziona un altro stop, su un campo molto complicato come quello dei Dukes Sansepolcro. 81-64, il risultato che non ammette repliche, maturato con merito in favore dei padroni di casa, che hanno saputo approfittare di un Us acciaccata e ancora turbata dalla precedente battuta d’arresto interna. Un momento negativo per Pantosti e compagni, da scacciare al più presto. Adesso per gli amaranto c’è il turno di riposo forzato, che, date le circostanze, potrebbe tornare utile.

Le parole di coach Marco Mori: «Una partita sottotono da parte nostra, molto provati dalla precedente persa in casa di tre punti contro Bottegone. Sansepolcro aveva riposato nel turno infrasettimanale e, inoltre, si è rinforzata con due giocatori che sono stati determinanti per il risultato finale, ovvero la vittoria con merito. Noi purtroppo eravamo a ranghi ridotti causa assenze di Bernardini, Del Monte (reduce dalla distorsione alla caviglia, ne avrà per un po’) e Iardella colpito da mal di schiena, che ha provato, ma si è dovuto fermare. Una sfortuna in una gara così importante, assenze che ci hanno pregiudicato le possibilità di vittoria».

Il tabellino: Baggiani, Sergio, Iardella 7, Pantosti 10, Bertolini 14, Fantoni 4, Simonetti, Mori 10, Dell’agnello 19. All. Mori. Ass. Ramagli.

