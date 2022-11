Home

US Livorno Store: il 24 novembre apre il negozio ufficiale della squadra amaranto

17 Novembre 2022

US Livorno Store: il 24 novembre apre il negozio ufficiale della squadra amaranto

Livorno 17 novembre 2022

𝘐𝘭 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘪𝘢 𝘊𝘰𝘨𝘰𝘳𝘢𝘯𝘰 6/8 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘚𝘪𝘭𝘭𝘢𝘣𝘦: l’𝘪𝘯𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 17.30 𝘤𝘰𝘯 𝘗𝘳𝘰𝘵𝘵𝘪 𝘦 𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘰

La casa editrice Sillabe e l’Unione Sportiva Livorno 1915 sono lieti di annunciare l’apertura dello store nella città di Livorno, in via Cogorano 6/8, dedicato al merchandising ufficiale della squadra amaranto.

Il negozio è stato sviluppato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i tifosi amaranto e non solo.

Il design e l’allestimento, realizzati da Opera Laboratori, sono stati concepiti sia per rappresentare i valori del club nel migliore dei modi sia per realizzare un punto vendita innovativo per i tanti prodotti disponibili e per la nuova linea di merchandising, ideata appositamente da Sillabe con un concept definito in accordo con l’Unione Sportiva Livorno 1915.

Un negozio che va anche oltre i confini della città e si apre alla Toscana e alla valorizzazione della sua cultura e del suo territorio:

sarà quindi possibile trovare anche merchandising ed editoria museali legati ai più importanti musei come: Le Gallerie degli Uffizi; la Galleria dell’Accademia di Firenze; il complesso monumentale del Duomo di Siena; i musei civici di San Gimignano…

L’inaugurazione è fissata per giovedì 24 novembre alle 17.30:

saranno presenti Luca Salvetti, sindaco di Livorno, Daniele Petrucci, amministratore unico di Sillabe, Igor Protti, direttore generale dell’Us Livorno, Fabio Discalzi, responsabile organizzativo e marketing dell’Us Livorno, e alcuni giocatori della prima squadra amaranto.

