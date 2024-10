Home

21 Ottobre 2024

US Livorno stravince contro Vado

Livorno 21 ottobre 2024 – US Livorno stravince contro Vado

Us Uappala vince, anzi stravince il match contro la Pallacanestro Vado (80-52) e si porta a quota 4 punti in classifica dopo tre giornate di campionato C interregionale. La squadra di Luca Angella gioca praticamente la partita perfetta, attenta in difesa ed esplosiva in attacco, corredata da una serie di triple che hanno annichilito la resistenza avversaria. La sgassata decisiva arriva nel terzo tempino, dove, condotta al galoppo da un irresistibile Puccioni, l’Us ha allungato in modo inesorabile, arrivando alla penultima sirena con ben 29 punti di margine. Gli ultimi dieci minuti sono trascorsi via leggeri, una sorta di passerella conclusiva che ha portato Tedeschi e compagni a tagliare il traguardo e festeggiare il secondo successo di fila.

Le parole di Luca Angella: «Abbiamo sviluppato il tipo di gioco che privilegiamo perché, evidentemente, ci viene congeniale giocare contro squadre del genere. Ad onor del vero a loro mancava un giocatore molto importante, che avrebbe messo in allarme la nostra difesa. Puccioni è un tiratore, che si fa trovare sempre pronto. Ma sono bravi anche gli altri a metterlo in ritmo, nei momenti opportuni. Abbiamo intrapreso la strada giusta, andiamo avanti così».

Il tabellino: Tabellino: Tedeschi 9, Baggiani 6, Puccioni 20, Leonardini, Pantosti 5, Falappi 5, Bernini 3, Costaglione, Ramacciotti 7, Simonetti 12, Mori 10, Giannetti 2. All. Luca Angella.