Basket

14 Ottobre 2024

Livorno 14 ottobre 2024 – Us Livorno vince al fotofinish il derby col Don Bosco

L’Us Livorno vince (74-72) un gran bel derby, giocato davanti a un pubblico davvero caldo. Una partita decisa da un intuizione di Lorenzo Baggiani a una manciata di secondi dalla fine: palla intercettata a metà campo, corsa in solitaria, appoggio in sottomano del canestro della vittoria.

E pensare che appena un minuto prima il Don Bosco si trovava in vantaggio di ben 6 punti (64-70). Decisivo un time out di Luca Angella, che ha prodotto una tripla immediata di Puccioni, un recupero e canestro di Pantosti; poi inizia lo show di Baggiani con un’altra tripla impossibile dall’angolo (72-72), imbeccato da Pantosti direttamente dalla rimessa dal fondo.

A quel punto gli ospiti hanno la potenziale ultima azione, con ancora circa sedici secondi da giocare. Azione interrotta appunto dal nuovo arciere amaranto nel modo in cui abbiamo raccontato poco sopra. Una sfida vera, giocata a viso aperto, tra due squadra speculari, che fanno dei giovani il loro punto di forza e degli over quelle pedine fondamentali in grado di far girare l’orologio a meraviglia: è il caso di Puccioni e Pantosti in maglia Us e Di Sacco in quella Don Bosco, solo per fare un esempio lampante.

Le parole di Lorenzo Baggiani.

«È stato bellissimo vincere davanti a un palazzetto pieno. Anche quando la partita sembrava ormai direzionata dalla parte del Don Bosco, non abbiamo mollato, ce l’abbiamo messa tutta, credendoci fino in fondo, e siamo riusciti a vincere in maniera indescrivibile. Davvero bellissimo».

Questi i tabellini Uappala Hotels: Baggiani 20, Falappi 9, Mori 10, Pantosti 11, Costaglione 3, Ramacciotti 6, Puccioni 15, Tedeschi, Bonicoli, Leonardini, Simonetti, Giannetti. All. Angella. Ass. Brachini e Nannicini.

