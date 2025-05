Home

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025 US Luvorno, Playoff Serie C – Semifinale: si parte sabato sera contro Savigliano

È tempo di semifinali per l’US Uappala Livorno Basket, attesa sabato 10 maggio alle ore 21.15 al PalaFerrua di Savigliano per Gara 1 contro i padroni di casa dell’Amatori Savigliano, formazione che ha chiuso al primo posto la regular season ed è considerata la squadra più forte del tabellone playoff.

I livornesi arrivano all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forti del 2-0 ottenuto nei quarti contro Genova, che ha confermato la solidità e la crescita del gruppo guidato da coach Luca Angella.

“Ci siamo guadagnati il diritto di sederci al tavolo con le grandi di questo girone – commenta l’allenatore labronico – e ora vogliamo giocarci le nostre carte.

Savigliano è una squadra costruita per salire di categoria, retrocessa dalla Serie B e composta da giocatori esperti, che sanno stare in campo e vincere partite importanti. Ma per noi questa dev’essere una motivazione ulteriore: vogliamo mettere in campo tutto quello che abbiamo costruito da inizio stagione.

Niente paure o timori reverenziali: è l’unica squadra che ci ha battuto con margini in doppia cifra in entrambe le sfide di campionato, ma anche questo deve darci uno stimolo in più.

Abbiamo dimostrato di meritare di stare a questo livello e ora vogliamo provare anche a impensierire le big, con la nostra freschezza, la nostra gioventù e quel pizzico di sana incoscienza che ci contraddistingue.”

La squadra partirà per il Piemonte con l’obiettivo di vendere cara la pelle e dare battaglia fin dal primo possesso, consapevole delle difficoltà ma determinata a far valere il proprio percorso.

Una bella fetta della Livorno cestistica è pronta a seguire e sostenere i ragazzi anche a distanza: si preannuncia una sfida ad alta intensità, il primo atto di una serie che promette grande spettacolo.

