US Uappala cede al Valdiseve

4 Dicembre 2023

US Uappala cede al Valdiseve

Livorno 4 dicembre 2023 – US Uappala cede al Valdiseve

L’Us Uappala non riesce a chiudere bene il girone d’andata, subendo una battuta d’arresto sul campo dell’ottima pallacanestro Valdisieve 84-73. Un giro di boa che vede la squadra amaranto nelle zone centrali della classifica con 5 vittorie e 5 sconfitte.

Le parole dell’assistente Alberto Ramagli

«Complimenti alla squadra di casa che ha vinto la partita meritatamente, conducendo dall’inizio del secondo quarto, fino al termine in maniera autorevole. E complimenti al loro allenatore che, con difese miste, è riuscito a metterci in difficoltà. Noi ci siamo fatti troppo condizionare da un arbitraggio rivedibile, però bisogna essere bravi anche rispetto a questo aspetto . Cercando di vincere gare alla nostra portata, facendo le nostre cose, controllando i rimbalzi, cosa che abbiamo mancato. E ritornando a una stabilità difensiva che abbiamo un po’ perduto per strada. La partita non era delle più facili e intorno alla metà ci è venuto a mancare il nostro playmaker Maurizio Pantosti, per una brutta storta. Non ci resta altro che tornare in palestra, fare una buona settimana di allenamenti, e farci trovare pronti domenica a San Vincenzo. Dove venderemo cara la pelle, contro una delle squadre più accreditate del torneo».

Il tabellino: Bernardini 4, Del Monte 16, Iardella 16, Mori 6, Fantoni 4, Dell’Agnello 11, Pantosti 3, Bertolini 13, Baggiani, Simonetti. All. Mori. Ass. Ramagli.

