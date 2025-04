US Uappala, partenza sprint nei playoff di Serie C Interregionale

Home

28 Aprile 2025

A Genova vittoria netta per 81-67. Coach Luca Angella: “Determinati fin dal primo minuto. Ora chiudere la serie in gara 2”.

Ottimo esordio nei playoff di Serie C Interregionale per l’US Uappala, che in gara 1 espugna il campo del forte Cus Genova per 81-67. Una prova di maturità importante, considerando la giovane età e la scarsa esperienza della squadra in partite di tale pressione.

«Sono davvero felice di come la squadra ha approcciato questa prima sfida», ha commentato coach Luca Angella a fine gara. «Il timore era che potessimo soffrire l’emozione, invece siamo stati determinati fin dal primo minuto.»

Partenza lampo degli ospiti, che chiudono il primo quarto a quota 31 punti con percentuali altissime, indirizzando subito il match. «Questo avvio non solo ci ha dato fiducia — prosegue Angella — ma ha dimostrato anche che la squadra aveva le idee chiare su cosa volesse ottenere.»

Da segnalare il brillante rientro di Puccioni, autore di 18 punti, subito protagonista dopo il lungo stop per infortunio.

Nonostante qualche difficoltà contro la fisicità dei padroni di casa, l’US Uappala ha mantenuto lucidità e controllo fino al termine. Ora l’obiettivo è chiudere la serie mercoledì, in gara 2 davanti al pubblico amico. «Dovremo riproporre la stessa concentrazione, unita alla carica che ci spinge. Contiamo anche sul sostegno del settore giovanile e di tutti i nostri tifosi», ha concluso il tecnico.

Tabellino US Uappala:

Pantosti 13, Puccioni 18, Leonardini 6, Ramacciotti 14, Falappi 2, Costaglione 6, Baggiani 8, Simonetti 4, Serra 2, Mori 8, Bernini, Bonicoli. All. Angella.

Prossima partita: mercoledì sera, gara 2 (Cosmelli, ore 21) con l’US Uappala pronta a giocarsi il primo match point per accedere al turno successivo.