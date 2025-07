Home

Usa in ristoranti e negozi carta di pagamento rubata a villeggiante, denunciato un 60enne

30 Luglio 2025

San Vincenzo (Livorno) 30 luglio 2025

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato all’A.G. di Livorno un 60enne già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo qualche giorno prima sarebbe entrato in possesso di una carta di pagamento, provento di furto in abitazione ai danni di un villeggiante e l’avrebbe utilizzata presso vari esercizi commerciali e ristoranti di San Vincenzo per effettuare diversi pagamenti, ciascuno di esiguo importo in modo da non richiedere l’utilizzo del codice pin, per oltre un centinaio di euro.

La vittima, un 69enne in vacanza con la moglie, residente in un’altra regione, si è accorto di aver subito il furto del proprio portafoglio una volta uscito di casa in orario serale, quando ha iniziato a ricevere alcune notifiche di transazioni avvenute con la propria carta di pagamento.

L’uomo si è pertanto rivolto ai Carabinieri per riferire l’accaduto, non essendosi infatti potuto accorgere prima della sottrazione del borsello, non avendo notato segni di effrazione alla porta di casa.

I militari, prontamente avviate le indagini, grazie alla conoscenza del territorio e all’analisi delle telecamere di videosorveglianza di pertinenza, sono riusciti in breve tempo ad individuare l’utilizzatore della carta bancomat provento di furto, in particolare un 60enne di origini siciliane, già noto e non nuovo a fatti del genere.

Intercettato quando ancora si trovava in zona, a seguito di controllo, è stato trovato in possesso sia del bancomat rubato al turista che di due cellulari risultati, da una tempestiva verifica, anch’essi provento di furto perpetrato in spiaggia sempre a San Vincenzo ai danni di due giovani villeggianti ventenni.

L’intera refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

