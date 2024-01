Usb: “Anche a Livorno prime indagini e sequestri nella logistica, è solo la punta dell’iceberg”

Home

19 Gennaio 2024

Il sindacato USB Livorno si esprime sulla situazione del lavoro nella logistica ed esprime il suo giudizio sulle indagini e sequestri a due aziende del settore sul territorio labronico:

E’ notizia di qualche giorno fa il sequestro preventivo di mezzo milione di euro, nell’ambito di una indagine penale che ha coinvolto due società impegnate nel settore della logistica del nostro territorio. Società che lavorano in appalto per multinazionali e colossi del e-commerce e della distribuzione.

Come USB non possiamo che essere soddisfatti per questo intervento anche se siamo ben lontani dallo smascherare definitivamente un sistemo che da anni, qui a Livorno come in tutta Italia e nello specifico nei grandi HUB del Nord Italia, si basa su sfruttamento, appalti, subappalti ed evasione fiscale.

E dovrebbero essere prima di tutto i lavoratori, prima ancora della magistratura, a doverlo mettere in discussione.

Un sistema che vede in cima alla piramide multinazionali che macinano utili milionari e miliardari mentre i lavoratori sono costretti a turni di lavoro spesso massacranti, mancato rispetto sistematico del contratto nazionale di riferimento e salari bassi.

Dopo casi a livello nazionale e dopo innumerevoli segnalazioni e denunce a livello locale, anche e soprattutto da parte della nostra organizzazione sindacale, qualcosa si inizia a muovere anche a Livorno.

E’ sempre bene ricordare come questi meccanismi di evasione fiscale vengono poi pagati direttamente dai lavoratori.

In quante aziende non vengono riconosciuti livelli adeguati? In quante non viene pagata la flessibilità, il lavoro straordinario, i buoni pasto, la trasferta o la quota prevista dagli integrativi territoriali?

Molto spesso sono le organizzazioni sindacali cosiddette tradizionali, a non informare i lavoratori di quali siano i propri diritti.

Quante aziende o cooperative applicano il contratto pirata multiservizi invece che quello della logistica?

Come USB siamo da sempre in prima fila in questo settore, a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici che non hanno intenzione di piegare la testa e di lottare per il salario e la sicurezza”.

