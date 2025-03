Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 USB: “Basta ferie forzate senza stipendio negli appalti pubblici, con allerte meteo disparità di trattamento”

“Che il mondo degli appalti pubblici sia caratterizzato da bassi salari, grazie all’ applicazione di CCNL con paghe da fame, part-time involontario e precarietà è cosa a noi nota. È nota soprattutto ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno deciso di organizzarsi con USB per scardinare questo sistema alla radice e lottare, non solo per condizioni e salai migliori ma anche, per ottenere finalmente l’internalizzazione dei servizi e assunzioni stabili.

In questo contesto, si aggiunge un altro problema che accomuna molti lavoratori e lavoratrici in appalto. In caso di allerta meteo, circostanza ormai sempre più frequente, a differenza dei propri colleghi assunti direttamente dagli enti pubblici, a chi opera in appalto viene decurtata l’intera giornata di lavoro. O al limite vengono conteggiate giornate di “ferie” forzate.

Parliamo dei lavoratori in appalto nei centri diurni, nelle mense scolastiche, personale delle cooperative all’interno delle scuole, trasporto scolastico, parchi pubblici ecc.

Per questo motivo, oltre che ad affrontare le singole vertenze specifiche, come USB abbiamo chiesto all’amministrazione comunale e agli assessori competenti, l’apertura di un tavolo di confronto per risolvere, una volta per tutte, questa problematica.

È evidente che il punto è semplicemente economico. La committenza deve prevedere una modalità, uguale per tutti, di compensazione delle giornate non lavorate in quanto la responsabilità e il costo non può e non deve ricadere sui lavoratori e sulle lavoratrici”.

USB Livorno