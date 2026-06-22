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Cronaca

USB chiama la città in presidio: “Difendiamo gli orti urbani di via Goito dalla cementificazione”

Cronaca

22 Giugno 2026

USB chiama la città in presidio: “Difendiamo gli orti urbani di via Goito dalla cementificazione”

Livorno 22 giugno 2026 USB chiama la città in presidio: “Difendiamo gli orti urbani di via Goito dalla cementificazione”

Un nuovo presidio per chiedere la tutela degli orti urbani di via Goito e scongiurare quella che viene definita una possibile nuova operazione di cementificazione. L’appuntamento è fissato per martedì 23 giugno alle ore 10 davanti al Tribunale Civile di Livorno, in concomitanza con una nuova asta pubblica riguardante l’area verde.

A promuovere l’iniziativa è USB Livorno, che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare alla manifestazione per difendere quello che il sindacato definisce “uno degli ultimi polmoni verdi della città”.

Secondo USB, l’area di via Goito, estesa per circa sei ettari, rappresenta un patrimonio ambientale e sociale di grande valore, divenuto negli anni un simbolo della resistenza contro il consumo di suolo. Nel comunicato, il sindacato sostiene che, dopo tre precedenti tentativi di vendita all’asta, si assista a un nuovo tentativo di alienazione del terreno, con il rischio di favorire future operazioni edilizie.

Nel documento vengono rivolte anche critiche all’amministrazione comunale. USB afferma infatti che il Comune avrebbe avuto la possibilità di intervenire modificando la destinazione urbanistica dell’area, eliminandone l’edificabilità, oppure procedendo all’acquisto del terreno. Scelte che, secondo il sindacato, non sarebbero state intraprese, lasciando così spazio a possibili interventi edificatori.

Per questo motivo il presidio del 23 giugno vuole rappresentare un momento di mobilitazione pubblica per ribadire la contrarietà alla trasformazione dell’area. “Scendiamo in piazza uniti per esprimere il nostro dissenso: non un centimetro di cemento verrà colato”, si legge nel comunicato, che si conclude con l’appello a difendere il parco di via Goito e a fermare quella che USB definisce una nuova speculazione edilizia.

L’iniziativa si svolgerà davanti al Palazzo di Giustizia mentre è prevista la nuova procedura di vendita dell’area interessata.