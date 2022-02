Home

USB: conclusa positivamente la vertenza del lavoratore Donatif di Collesalvetti

26 Febbraio 2022

Livorno 26 febbraio 2022

Si è conlusa positivamente, con un accordo sindacale siglato , la vertenza relativa al lavoratore della Donatif di Collesalvetti.

A seguito di una trattativa l’azienda e il sindacato hanno trovato un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti.

Usb Livorno:

“Nonostante un primo momento di scontro, in cui il lavoratore era stato allontanato dalla sede aziendale; la dirigenza della ditta (che ringraziamo in questa sede) ha chiarito la sua posizione con il lavoratore stesso che svolge la mansione di apprendista fabbro all’interno del capannone di via Genova.

Vorremmo ringraziare anche il Partito della Rifondazione Comunista di Collesalvetti e “La Sinistra di Collesalvetti” che si sono subito prodigati a sostenere tale vertenza.

Questa esperienza ci dimostra come, anche nelle piccole aziende spesso dimenticate dal “sindacato”, si possa e si debba intervenire per migliorare le condizioni di lavoro.

Non esistono situazioni di serie A o di Serie B ma tutti i lavoratopri e le lavoratrici hanno pari dignità e meritano la stessa attenzione.

Anzi, molto spesso è proprio nelle piccole realtà non sindacalizzate in cui c’è urgenza di intervenire”.

