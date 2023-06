Home

9 Giugno 2023

Livorno 9 giugno 2023 – Usb: “Discriminazioni del salario tra vecchie e nuove generazioni, i lavoratori Asa dicono No”

Usb Livorno: “Dopo 4 anni di rinvii, per quanto riguarda il rinnovo degli accordi integrativi scaduti nel 2019, ASA ha deciso di mettere le mani in tasca ai lavoratori e disdire molti accordi integrativi. Alcuni dei quali in scadenza altri no.

Sul piatto ci sono anche quelle intese, ottenute con determinazione in passato dai lavoratori, per riconoscere indennità relative ai disagi presenti quotidianamente e che in qualche modo integrano il salario previsto dal contratto non più adeguato, come emerge anche a livello nazionale.

Vogliono cambiare la storia di ASA, penalizzando i salari, in minima parte delle vecchie generazioni, ma soprattutto, azzerando molti accordi integrativi, alle future generazioni.

Questo non è accettabile!!! I lavoratori di ASA lo sanno benissimo e per questo hanno rimesso tutto in discussione. In questi giorni si sono svolte le votazioni su una nuova ipotesi di accordo che avrebbe istituito questo doppio regime salariale a partire dal 1° giungo 2023 per i nuovi assunti . I lavoratori hanno votando NO!

Negli occhi dei dipendenti si leggeva chiaramente la rabbia e la determinazione di dire basta alla discriminazione tra nuove e vecchie generazioni, la dignità prima di tutto.

Ora il documento tornerà nuovamente sul tavolo della trattativa e attendiamo una risposta da ASA, che in parte era, però, già stata data alcuni mesi fa durante le convocazioni in Consiglio Comunale.

In quelle sedi, i vertici aziendali, sia il socio privato che quello pubblico, avevano documentato e dichiarato pubblicamente che questa azienda è un fiore all’occhiello per Livorno e provincia dove i bilanci positivi degli ultimi anni venivano confermati e consolidati.

Allora perché voler a tutti costi togliere gli accordi integrativi e quindi ridurre il salario? Se vogliono privilegiare le premialità dei lavoratori e migliorare la qualità offerta al cittadino, con i bilanci positivi, perché decidere di utilizzare il salario dei dipendenti e non gli utili? Tutto deve essere fatto e sorretto dalle spalle e dal salario dei lavoratori di ASA?

La RSU ha più volte dichiarato, da anni, al tavolo delle trattative che prima di tutto deve essere fatta una riorganizzazione per limitare gli straordinari che ormai sono diventati incontrollabili. Molti lavoratori dei reparti sono costretti a fare oltre le 250 ore annue di straordinario, limite imposto dal lgs 81/08.

Perché, se ci sono queste anomalie, non si provvede a limitarne i danni economici e legislativi?

Arrivare a fare 300-400-500…..1000 ore l’anno non è forse un motivo per intervenire, magari assumendo dove ce n’è necessità? 52.000 ore all’ anno equivalgono circa a 1 milione di euro, sicuramente troppi per un’azienda come ASA.

Cancellare con un colpo di penna la storia di ASA, che ha sempre portato a bilanci positivi, tramite abolizione degli accordi integrativi, a giudizio dei vertici aziendali, probabilmente è più logico che intervenire dove veramente esistono gli sprechi.

Per questo USB invita ASA e la parte pubblica a garantire il salario di tutti i propri dipendenti, nonché cittadini, rinnovando e confermando la storia di ASA, ponendo la firma sul rinnovo degli accordi integrativi la cui scadenza era stata prorogata al 31/05/2023, e ad intervenire sugli aspetti che stanno portando a perdite di utile.

Come in tutte le aziende quando i bilanci sono positivi vengono premiati i dipendenti e non attaccati i salari, specialmente dei nuovi assunti. Quindi ci aspettiamo che gli utili, qualora non fossero utilizzati per le premialità, tanto volute dai vertici aziendali, vengono utilizzati per migliorare il servizio al cittadino.

