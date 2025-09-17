Home

USB Livorno: settembre sciopero generale, presidio in porto ore 06 al varco Valessini

17 Settembre 2025

17 Settembre 2025

USB Livorno: 22 settembre sciopero generale, presidio in porto ore 06 al varco Valessini

Livorno 17 settembre 2025 USB Livorno: 22 settembre sciopero generale, presidio in porto ore 06 al varco Valessini

Mentre Livorno si prepara all’arrivo in porto della nave della morte americana, che arriverà in porto nei prossimi giorni trasportando un carico di armi, ci prepariamo alla mobilitazione e contemporaneamente alla partecipazione allo sciopero del 22 settembre.

La partecipazione allo sciopero e l’organizzazione di un presidio ai varchi portuali è coerente con il percorso di lotta condiviso con tutte le realtà che hanno animato le recenti manifestazioni per la Palestina. In quest’ottica condivideremo con queste realtà i vari passaggi del percorso di sciopero e delle azioni ad esso collegate.

Ovviamente siamo pronti alla mobilitazione immediata in caso di attacco alla Flotilla e a organizzare blocchi immediati.

Usb Livorno