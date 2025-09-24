Home

Cronaca

USB Livorno: corteo e presidio permanente dopo la vittoria sulla nave americana

Cronaca

24 Settembre 2025

USB Livorno: corteo e presidio permanente dopo la vittoria sulla nave americana

Livorno 24 settembre 2025 USB Livorno: corteo e presidio permanente dopo la vittoria sulla nave americana

Si è concluso alla rotatoria del Ponte Genova, snodo cruciale per l’ingresso e l’uscita di tre varchi portuali, il corteo partito nel tardo pomeriggio dal Varco Valessini. L’iniziativa, organizzata dal sindacato USB, ha visto la partecipazione di operai e cittadini che hanno ribadito la volontà di continuare la mobilitazione dopo lo stop all’attracco della nave americana carica di armamenti.

Il presidio permanente sul molo Italia prosegue ora all’esterno del varco Valessini, con l’occupazione di un capannone abbandonato da anni (l’ex Bartoli) nei pressi di Varco Zara. Dal sindacato fanno sapere che “siamo pronti a bloccare le arterie principali se verrà toccata la Flotilla”, richiamando ancora una volta l’attenzione sulla vicenda della Global Sumud Flottilla, attaccata nelle ultime ore.

“Dopo la vittoria contro la nave delle armi americana – sottolineano da USB – la mobilitazione deve proseguire ancora più determinata di prima. Il corteo di oggi è stato la prima risposta”.

USB lancia infine un appello aperto: “Invitiamo tutti i lavoratori, i cittadini e gli studenti, che in questi giorni hanno dimostrato grande vicinanza, a venire subito qui a sostenere la mobilitazione”.