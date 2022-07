USB Livorno in piazza a sostegno dei sindacalisti arrestati a Piacenza (Video)

Home

20 Luglio 2022

Il sindacato Usb Livorno si è mobilitato come gli altri sindacati Usb d’Italia e si è ritrovato in piazza del Municipio per protestare e sostenere i sindacalisti della logistica arrestati a Piacenza.

Da piazza del Municipio poi i manifestanti si sono spostati passando per la Venezia fino al Porto

In testa al corteo uno striscione con scritto:

“Toccano uno toccano tutti, giù le mani da Usb. Le lotte non si processano.

Riad, Roberto, Issa, Faisa subito liberi”

Nel video le parole di Giovanni Ceraolo (Usb Livorno)

