USB Livorno lancia l’allarme: “Sui bus extraurbani si fuma indisturbati” (Video)

8 Giugno 2023

USB Livorno lancia l’allarme: “Sui bus extraurbani si fuma indisturbati” (Video)

Livorno 8 giugno 2023

Segnalazione mancato rispetto del divieto di fumo all’interno degli autobus

Questa mattina l’organizzazione sindacale USB Livorno, su mandato del coordinamento autoferrotranvieri USB ha inviato la seguente segnalazione a tutti gli organi competenti:

“Si comunica agli enti in indirizzo che, ormai da tempo, i conducenti degli autobus stanno segnalando che su alcune linee extraurbane, negli orari a maggior affluenza di studenti,

si verificano innumerevoli casi di utenti che fumano a bordo degli autobus.

Abitudine maggiormente consolidata nelle linee da e per Collesalvetti.

Oltre alla palese violazione di leggi e norme, non possiamo non evidenziare come tale condotta metta a repentaglio la salute dei lavoratori e dei passeggeri, costretti a subire fumo passivo.

Inoltre, tali comportamenti, tenuti principalmente da soggetti minorenni, aumentano esponenzialmente il rischio di diverbio con il conducente

Usb. non è disposta a tollerare che, anche in questa occasione, si scarichi il problema sui lavoratori che non hanno in alcun modo né il dovere e né gli strumenti per sostituirsi agli organi preposti a tali controlli.

Pertanto, USB chiede a tutti i soggetti in indirizzo di attivarsi immediatamente per risolvere definitivamente questa situazione

Il video inviato da Usb con i mozziconi di sigaretta spenti lasciati su un mezzo

