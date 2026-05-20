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Cronaca

Usb Livorno: “Liberare subito Claudio e Federico rapiti da Israele in acque internazionali”

Cronaca

20 Maggio 2026

Usb Livorno: “Liberare subito Claudio e Federico rapiti da Israele in acque internazionali”

Livorno 20 maggio 2026 Usb Livorno: “Liberare subito Claudio e Federico rapiti da Israele in acque internazionali”

USB Livorno esprime la massima solidarietà e vicinanza ai due concittadini rapiti e sequestrati da Israele nella giornata di ieri.

Chiediamo alle istituzioni cittadine di intervenire, attraverso i ministeri competenti e il Governo affinché venga garantita la loro immediata liberazione. Così come per tutti gli altri membri della Flotilla e le migliaia di prigionieri palestinesi.

La nostra città interrompa immediatamente ogni relazione con lo stato genocida di Israele. Sia a livello commerciale ed economico sia politico.

Basta ambiguità. Pretendiamo una presa di posizione forte e decisa contro guerra, traffico di armi nel nostro porto e militarizzazione.

Ci aspettiamo una decisa opposizione, da parte del Sindaco, all’interno del comitato portuale in merito alla possibile concessione di aree portuali alla fabbrica di sottomarini militari Drass.

USB Livorno