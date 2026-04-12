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Cronaca

USB Livorno: Vigili del fuoco senza autoscala, ma stavolta in via definitiva!

Cronaca

12 Aprile 2026

USB Livorno: Vigili del fuoco senza autoscala, ma stavolta in via definitiva!

Livorno 12 aprile 2026 USB Livorno: Vigili del fuoco senza autoscala, ma stavolta in via definitiva!

L’Unione sindacale di base rimarca in maniera ancora più netta la situazione in cui versano i Vigili del fuoco di Piombino. Stiamo parlando di una realtà che dista oltre 80 km dalla sede centrale di Livorno e che dovrebbe essere autonoma su tutti i fronti.

Nel lontano 2022 come USB avevamo chiesto un potenziamento del personale, dei mezzi terrestri e nautici, delle attrezzatture e delle infrastrutture per garantire tempestivamente il soccorso alla popolazione della Val di Cornia senza dover ogni volta attendere interminabili minuti per l’arrivo di risorse in supporto da altre sedi.

Sempre secondo USB la situazione, nonostante le promesse e l’arrivo del rigassificatore e di nuove realtà industriali in città, è andata sempre più peggiorando con nuovi tagli che creano difficoltà crescenti ai soccorritori Vigili del fuoco. E adesso, la sede di Piombino viene sguarnita in via permanente dell’autoscala.

Con una nota di poche righe la Direzione Regionale VV.F. Toscana ha deciso, senza apparente logico motivo, di rischierare il mezzo su Follonica nonostante le evidenze operative che riguardano il territorio di competenza di Piombino incluso il porto e il rigassificatore ormeggiato al suo interno.

Il tutto nonostante le esperienze del passato in cui l’autoscala è risultata determinante come avvenuto nelle varie esercitazioni e poi in un evento reale come l’incendio sul Corsica Ferries con l’evacuazione di circa 270 passeggeri.

Usb racconta poi di un recente episodio secondo cui. ” L’8 aprile 2026, durante un’esercitazione sul rigassificatore Italis LNG si è raggiunto l’apice massimo di tutta questa grottesca situazione.

La Direzione Regionale VV.F. Toscana ha fatto rientrare “per il tempo strettamente necessario all’esercitazione” l’autoscala su Piombino che, come sempre, ha consentito di raggiungere la nave con rapidità ed efficacia. Allo stesso tempo i pompieri, che conoscono la realtà operativa ed hanno a cuore la buona riuscita del soccorso, hanno provato la stessa manovra con la piattaforma aerea A-Trid che la Direzione Toscana ha dislocato a Piombino in pianta stabile al posto della scala. E, come volevasi dimostrare, la piattaforma A-Trid non è riuscita neanche ad arrivarci sulla nave!

Come avevamo profetizzato per fare soccorso ci vuole l’autoscala, in particolare in un territorio come quello della Val di Cornia e in un distaccamento, come quello di Piombino, che ad oggi ha il personale necessario per garantire la rapidità e l’efficacia del soccorso tecnico urgente”.