USB, martedì assemblea pubblica per il settore non docente

25 novembre 2019

USB, martedì assemblea pubblica per il settore non docente

Livorno 25 novembre – “Come Usb Livorno abbiamo deciso di organizzare un assemblea pubblica per il giorno 26 novembre alle ore 16.00 presso la nostra sede sita in via Cestoni 5 tutti i lavoratori e lavoratrici sono invitati a partecipare

Dopo la firma del Decreto Interministeriale per l’internalizzazione del servizio e l’assunzione degli Ex LSU ATA e Storici nelle Scuole.

Basta con gli appalti, basta con le ditte e consorzi che per più di vent’anni hanno accumulato profitti alle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici addette ai servizi di pulizia, decoro e piccola manutenzione negli istituti scolastici. Dal prossimo anno si cambia!

Per mesi, da quando il 31 dicembre dello scorso anno, nella Legge di Stabilità era stata decisa l’ internalizzazione di questo servizio e l’assunzione degli addetti a partire dal 1° gennaio 2020 nelle scuole, abbiamo assistito ai pesanti tentativi delle imprese e di CGIL CISL UIL, di ostacolare questa decisione, spesso trovando ascolto anche presso il MIUR, arrivando a bloccare nel luglio scorso la pubblicazione del decreto e continuando a muoversi quanto meno per ritardarne l’attuazione.

Nel corso dell’incontro che si stava tenendo al MIUR tra il Sottosegretario all’Istruzione, On. De Cristofaro, il Dott. Greco, Direttore delle risorse umane e finanziarie, e una nostra folta delegazione in rappresentanza delle varie regioni presenti in piazza, è arrivata la copia bollinata dal MEF e firmata dagli altri tre Ministri competenti, che dopo un necessario passaggio alla Corte dei Conti, avvia le procedure finali per la selezione e la conseguente immissione in ruolo.

Il MIUR ci aveva già comunicato nel corso dell’incontro che la piattaforma informatica per la compilazione delle domande era già stata testata e che nel bando erano state accolte queste nostre richieste: possibilità di optare per provincie diverse da quella indicata nella domanda, per ovviare ad eventuali esuberi tra gli aventi diritto; utilizzo delle risorse derivanti da pensionamenti nel corso dei prossimi mesi per la trasformazione degli eventuali contratti part time in full time.

Non appena il Decreto sarà licenziato dalla Corte dei Conti sarà immediatamente pubblicato, dando il via alla presentazione delle domande.

Grande soddisfazione di USB che con tenacia per oltre 20 anni ha portato avanti questa difficile battaglia insieme a tutti i lavoratori e lavoratrici che ci hanno dato fiducia e che finalmente vedranno riconosciuti il loro sacrosanto diritto a condizioni di lavoro dignitose. Questa lunga vertenza insegna a tutti e tutte che si può vincere e che la lotta paga, se condotta con tenacia e partecipazione.

Nello stesso incontro abbiamo continuato a richiedere una rapida soluzione per lo scandalo che si protrae da 6 mesi, relativo ai mancati pagamenti dei salari da parte di Manital e ditte consorziate. A questo scopo è stata convocata una riunione il 26 novembre prossimo con il MIUR e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania per mettere fine ad una vicenda che sta gettando nella disperazione centinaia e centinaia di lavoratori”.