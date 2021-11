Home

Usb occupa la sede dell’Inps (Foto)

12 Novembre 2021

Livorno 12 novembre 2021

Il sindacato Usb nella tarda mattinata ha occupato la sede dell’Inps

L’occupazione è avvenuta per denunciare la contrarietà del sindacato alla riforma delle pensioni e non solo

Il sindacato protesta anche per l’attacco al reddito di cittadinanza; per l’approvazione de salario minimo a 9 euro netti l’ora per legge

Nell’occasione dell’occupazione della sede Inps, il sindacato Usb Livorno ricorda ai cittadini che domani sabato 13 novembre aderisce alla manifestazione “No carovita day” e domenica 14 aderisce alla manifestazione nazionale contro il governo draghi

