23 Maggio 2023

USB proclama lo sciopero generale, aumentare i salari: subito 300 euro netti di aumento in busta paga

Livorno 23 maggio 2023 – USB proclama lo sciopero generale, aumentare i salari: subito 300 euro netti di aumento in busta paga

Lo sciopero organizzato dal sindacato USB coinvolgerà anche i servizi pubblici e il porto.

Il ritrovo per i lavoratori e le lavoratrici è alle ore 6 alla rotatoria del Ponte Genova tra via Salvatore Orlando e Via Leonardo da Vinci. Successivamente, intorno alle 9:30, si svolgerà una manifestazione.

Invitiamo gli organi di stampa ad essere presenti durante la mattinata.

Di seguito il comunicato di proclamazione:

Milioni di lavoratori e lavoratrici da trent’anni a questa parte assistono alla riduzione del proprio potere di acquisto di circa il 12 %, come segnala l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, (ILO) organismo internazionale che collabora attivamente con Cgil Cisl e Uil. Milioni di lavoratori e lavoratrici subiscono il peggioramento costante delle condizioni di lavoro tra precarietà, flessibilità, aumento della produttività e dei ritmi di lavoro, part time obbligatorio, Jobs Act, licenziamenti indiscriminati, condizioni di sicurezza del lavoro sempre peggiori. Milioni di lavoratori e lavoratrici hanno visto il loro salario fissato, da contratti nazionali firmati troppo benevolmente, al di sotto dei 7 euro lordi l’ora.

Mentre in Francia, Inghilterra e Germania i lavoratori si stanno mobilitando a milioni contro l’ennesima aggressione alle condizioni di vita e di lavoro, per rivendicare più salario e dignità, nel nostro paese continua la vera e propria guerra che da 30 anni a questa parte ci ha portato ad avere le tutele sociali tra le peggiori d’Europa.

Oggi come mai prima i nostri salari sono nuovamente sotto attacco: la crescita smisurata dell’inflazione e l’aumento dei prezzi sta mettendo in ginocchio lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Intere famiglie costrette a decidere se fare la spesa o pagare le bollette, mentre affitti e i mutui aumentano a vista d’occhio.

Ormai è palese che l’inflazione galoppante è colpa delle aziende che trasferiscono l’aumento dei costi sui prezzi di vendita per aumentare i loro profitti.

Nel frattempo in un quadro così drammatico il Governo Meloni opera per ridurre le tutele sociali, per rendere ancora più flessibile il mercato del lavoro e per aumentare le disuguaglianze:

togliere il Reddito di cittadinanza significa infatti creare un esercito lavorativo di riserva pronto a mettersi in competizione con chi lavora alle condizioni peggiori.

Togliere i vincoli sull’appalto significa aumentare il dumping di salario e diritti e abbassare ulteriormente la sicurezza in un Paese che registra la media di 3 morti al giorno sul lavoro.

Riformare il fisco cancellando la progressività fiscale significa tutelare i ricchi e sacrificare i ceti sociali più deboli.

E allora cosa stiamo aspettando? Cosa deve ancora succedere?

Chiediamo subito 300 euro netti di aumento in busta paga

