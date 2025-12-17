USB, sciopero e presidio alla DHL di Livorno

Cronaca 17 Dicembre 2025

USB, sciopero e presidio alla DHL di LivornoQuesta mattina il sindacato USB Livorno ha organizzato uno sciopero ed un presidio alla DHL Livorno in zona Picchianti

Il sindacato, primo rappresentante dei lavoratori all’interno dell’azienda dichiara che all’origine dello sciopero ci sarebbe una mancata volontà di un incontro dopo la formale richiesta per le numerose problematiche segnalate dai corrieri. Sempre secondo quanto riferito dal USB lo

Usb sui social commenta così l’azione di oggi: “L’azienda in appalto non è intenzionata ad aprire un confronto con l’organizzazione sindacale.
Sono numerose le problematiche segnalate dai corrieri. Problematiche che la società si rifiuta di discutere”

Il sindacato fa sapere inoltre che le proteste andranno avanti ad oltranza fino a quando non sarà fissato un incontro.

