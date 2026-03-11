Home

USB Scuola e OSA portano ai 4 Mori il film sullo smantellamento della scuola pubblica

11 Marzo 2026

11 Marzo 2026

USB Scuola e OSA portano ai 4 Mori il film sullo smantellamento della scuola pubblica

Livorno 11 marzo 2026 USB Scuola e OSA portano ai 4 Mori il film sullo smantellamento della scuola pubblica

Un momento di riflessione e confronto sul futuro della scuola pubblica. È quello che propongono USB Scuola e OSA – Opposizione Studentesca d’Alternativa che giovedì 12 marzo, alle ore 21, organizzano a Cinema Teatro 4 Mori di Livorno la proiezione del documentario “D’Istruzione pubblica”, dedicato al tema dello smantellamento della scuola pubblica.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di approfondimento su una questione che negli ultimi anni ha suscitato un ampio dibattito tra lavoratrici e lavoratori del mondo della scuola, studentesse e studenti, ma anche tra coloro che, pur non operando direttamente nel settore, guardano con attenzione alle trasformazioni del sistema scolastico.

Secondo i promotori, il documentario offre uno spunto per analizzare criticamente le principali riforme che hanno interessato la scuola negli ultimi decenni. Tra i temi citati nel comunicato figurano la legge sull’autonomia scolastica, i percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e le più recenti proposte politiche legate alla libertà di espressione nel mondo dell’istruzione.

Al termine della proiezione è previsto anche un momento di dibattito pubblico. Interverranno tra gli altri Denise Bertozzi e Camilla Barontini, insieme a rappresentanti di USB Scuola e OSA. L’incontro sarà aperto anche agli interventi del pubblico, con l’intento di favorire uno spazio di confronto e libera espressione sui temi della scuola statale, delle politiche educative e delle prospettive future del sistema scolastico.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di mobilitazione che porterà alla manifestazione nazionale del 14 marzo, promossa contro le politiche del governo guidato da Giorgia Meloni e le linee del Ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara.

Gli organizzatori invitano quindi studenti, docenti, lavoratori della scuola e cittadini interessati a partecipare alla serata, che si terrà al Cinema Quattro Mori in piazza Damiano Chiesa, per assistere alla proiezione e prendere parte al confronto finale.

