18 Dicembre 2021

USB su decisioni Cgil, Cisl, Uil: “I lavoratori portuali meritano di meglio”

Livorno 18 dicembre 2021

Sospeso lo sciopero di CGIL, CISL e UIL porti italiani: I Lavoratori portuali meritano di meglio.

E’ quanto afferma il sindacato Usb Livorno sulla sospensione dello sciopero dei porti e continua:

Era previsto per il 17 dicembre, lo sciopero generale proclamato dai sindacati CGIL,CISL e UIL, in tutti gli Scali Italiani.

Dopo i due scioperi proclamati da USB Porti, il 14 giugno e l’11 ottobre, a cui va aggiunto il blocco totale del porto di Livorno del 18 e 19 novembre, le sigle del sindacalismo confederale, nel tentativo di “recuperare” il consenso ormai perso dopo anni di sostanziale appiattimento di fronte alle richieste delle società portuali e del Governo avevano rispolverato la strada della “lotta” proclamando, appunto, uno sciopero di 24 ore nei Porti.

Ad un giorno dalla mobilitazione, precisamente nel pomeriggio del 16 dicembre, arriva una comunicazione da parte delle segreterie in cui si sospende lo sciopero dopo un incontro al Ministero.

Andando a leggere il verbale, redatto a seguito della riunione, si può comprendere meglio l’ennesima figuraccia di CGIL, CISL e UIL.

Addirittura al primo punto viene enunciata “l’esigenza di rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale, per favorire la crescita del Paese”.

Proprio la stessa esigenza di competitività che è stata utilizzata negli ultimi anni per incrementare i carichi di lavoro, comprimere la contrattazione di secondo livello accrescendo di conseguenza le malattie professionali e gli incidenti, anche mortali, nei nostri porti.

Sul resto dei punti non si dice praticamente niente.

Parole fumose sul riconoscimento del lavoro portuale come usurante (“Le parti infine convengono sulla necessità di favorire e sostenere ogni azione utile al riconoscimento del lavoro portuale tra i lavori gravosi ed usuranti”) e sul DL Concorrenza ormai approvato.

Unica questione concreta è l’approvazione dei sostegni alle imprese portuali sia per l’anno in corso, sia per il 2022. Sorge il “dubbio” che tutta questa manovra sia servita più a sostenere le esigenze delle grandi società armatoriali e terminaliste che a rivendicare concretamente miglioramenti per i lavoratori portuali. Inoltre, è bene ricordarlo, la maggioranza di queste grandi società ha incrementato i propri profitti anche e soprattutto durante la pandemia e questi sostegni, insieme alla modica dell’art 18 L 84/94 sulla possibilità di cumulo delle concessioni portuali, è l’ennesimo regalo del Governo ai privati.

A maggior ragione, dopo questa ennesima figura barbina dei sindacati confederali, siamo sempre più convinti della necessità di proseguire con determinazione nel percorso che USB porti ha intrapreso ormai da oltre un anno. Come abbiamo scritto recentemente “c’è sciopero e sciopero, c’è sindacato e sindacato”.

La battaglia per la sicurezza sul lavoro, per la difesa del salario e il rilancio della contrattazione aziendale, per il riconoscimento del lavoro usurante e la difesa dei nostri porti dallo strapotere di armatori e terminalisti, sono cose serie e come tali vanno trattate.

La piattaforma sindacale che USB Porti ha redatto e presentato al Ministero è chiara e coerente con le necessità e gli obiettivi di tutti i lavoratori portuali.

Il nostro percorso proseguirà con una grande assemblea nazionale a Trieste sabato 18 dicembre. In quella sede decideremo insieme ai diretti interessati, e non certo in qualche stanza di un Ministero o di una segreteria, quali saranno le prossime iniziative che metteremo in campo. I lavoratori portuali, se uniti e determinati, hanno una forza enorme. E’ arrivato il momento di esercitarla.

