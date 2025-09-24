Home

Cronaca

24 Settembre 2025

Livorno 24 settembre 2025 USB, terzo giorno di presidio permanente in porto, gli ultimi aggiornamenti dal sindacato

Il sindacato Usb organizzatore del presidio permanente in porto contro l’attracco della “nave delle armi Usa” al molo Italia presso il porto di Livorno comunica che questa notte la flottiglia è stata nuovamente attaccata e che Inizia il terzo giorno di presidio permanente al molo Italia a Livorno e siamo pronti alla mobilitazione.

“Ancora Nessuna notizia rispetto al nuovo porto di destinazione della nave Severn.

A breve usciranno gli appuntamenti della giornata

Invitiamo tutti, lavoratori e lavoratrici a convergere qui al varco Valessini”