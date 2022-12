Home

Usb: Una delegazioni di avoratori Aamps incontra Salvetti

3 Dicembre 2022

Livorno 3 dicembre 2022 – Sciopero generale. Una delegazione di lavoratori precari di Aamps, servizi pubblico di igiene ambientale, incontra il Sindaco Luca Salvetti

Da parte del sindaco c’è stata la rivendicazione del percorso fatto rispetto alle stabilizzazioni ed all’internalizzazione del servizio di spazzamento.

Come USB abbiamo evidenziato che, quello si è fatto per l’internalizzazione del servizio di spazzamento, sarebbe necessario anche per i servizi di raccolta la definizione del fabbisogno organico.

Questo in quanto attualmente oltre ai trenta precari, per i quali il Sindaco ha garantito la stabilizzazione entro gennaio, ci sono altri lavoratori a termine, provenienti dalle due graduatorie in essere in Aamps, che stanno ricoprendo da tempo servizi ordinari di raccolta e quindi di fatto in pianta organica.

Come USB manifestiamo soddisfazione rispetto al superamento di un accordo (firmato dalle organizzazioni sindacali concertative) da noi sempre contestato che consentiva all’azienda di allungare la precarizzazione della prestazione lavorativa fino a 48 mesi.

Altresì possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti dal fatto che la stabilizzazione del primo gruppo di trenta precari avvenga prima della internalizzazione del servizio di spazzamento.

Ci rammarichiamo del fatto che sia tuttavia mancata la volontà di definire e portare a compimento la stabilizzazione di tutte le forme di precariato attualmente in Aamps per la quale continueremo il nostro percorso di rivendicazione sindacale.

In ultimo esprimiamo soddisfazione per il segnale di compattezza mostrata oggi da tutti i precari Aamps e dal sostegno dei lavoratori in sciopero di altre categorie.

Nel video Giovanni Ceraolo (Usb) su lavoratori Aamps e termovalorizzatore:

“Abbiamo delle rivendicazioni chiare, abbiamo più di 40 precari che aspettano l’internalizzazione da anni, sul termovalorizzatore invece non ci stiamo a diventare strumento politico di qualcuno”

