Home

Politica

Uscita da Rifiuti Zero, Sorgente (M5S): “Salvetti scavalca il consiglio comunale, fossi in lui proverei un po’ di imbarazzo”

Politica

17 Marzo 2023

Uscita da Rifiuti Zero, Sorgente (M5S): “Salvetti scavalca il consiglio comunale, fossi in lui proverei un po’ di imbarazzo”

Livorno 17 marzo 2023 – L’intervento di Stella Sorgente in merito alla decisione del Sindaco Luca Salvetti di uscire dall’accordo firmato con il Coordinamento Rifiuti Zero:

“Questo è Luca Salvetti, sindaco protempore di Livorno.

Nella campagna elettorale del 2019 aveva firmato un impegno proprio con il Coordinamento Rifiuti Zero per lo spegnimento dell’inceneritore entro la fine del 2021.

Niente da fare.

Quindi promette di spegnerlo entro ottobre 2023.

Niente da fare.

Si prova poi a tenerlo acceso altri due mesi, fino a fine 2023 sennò l’Aamps va di nuovo in rovina.

In ultima istanza adesso si pensa addirittura di aspettare fino al 2025/2026, quando (forse, chissà) sarà pronto il nuovo vetrificatore di Peccioli.

Per questi cambi continui di linea politica Rifiuti Zero diffida il Comune dicendo che, se non si cambia indirizzo, Livorno uscirà dalla lista dei comuni #rifiutizero a livello nazionale.

Salvetti chiede allora 30 giorni di tempo, salvo poi strumentalizzare alcune uscite del coordinamento RZ livornese tentando maldestramente di passare per “buono” ed esce da Rifiuti zero d’imperio e a sorpresa un giorno prima della scadenza dei 30 giorni chiesti da lui stesso.

Peccato che l’adesione a Rifiuti Zero fosse stata deliberata dal Consiglio comunale nel lontano 2010.

Quindi il sindaco protempore ha deliberatamente scavalcato una decisione del consiglio comunale interrompendo un percorso che va avanti da 13 lunghi anni, senza sentire l’organo democratico che aveva sostenuto e votato questa scelta.

Fossi in lui proverei un po’ di imbarazzo. Come dovrebbe provare imbarazzo il segretario del PD Federico Mirabelli che continua a riproporlo come candidato sindaco”.

#m5s #stellasorgente #inceneritore #rifiutizero #lucasalvetti

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin