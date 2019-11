Home

USL: Allarme idraulico Livorno Pisa e Pontedera. Indicazioni sui servizi

17 novembre 2019

ASL Toscana nord ovest: Allarme Idraulico – Pisa- Pontedera e Livorno. Indicazioni sui servizi.

Livorno 17 novembre 2019 -L’ASL Toscana nord ovest fa il punto della situazione alla luce dell’allerta idraulica nei territori di Pisa Pontedera e Livorno. A seguito delle ordinanze delle amministrazioni comunali – in particolare quelle di Pisa, Livorno e Pontedera – ed in base all’analisi dei siti in cui sono posizionate le strutture Asl, è emerso quali sono quelle a rischio e per le quali è necessario un provvedimento di chiusura.

A Pisa verrà sospesa l’attività del dipartimento di Prevenzione di via Matteucci, di tutte le sedi distrettuali (escluse quelle del litorale), dei centri diurni per disabili ed anziani e del centro direzionale di Via Cocchi

A Pontedera resteranno chiusi i centri diurni disabili e anziani, mentre il distretto resterà aperto. Nessun problema neppure per l’ospedale “Lotti”.

A Livorno rimarranno chiusi i centri diurni per anziani e disabili

Il personale del 118 sta mappando anche i pazienti a domicilio assistiti con il respiratore per valutare quali precauzioni adottare.

In caso fosse necessario l’intervento del 118 in zone allagate, il soccorso sarà assicurato attraverso l’utilizzo dei mezzi anfibi messi a disposizione dai Vigili del Fuoco.