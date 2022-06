Home

30 Giugno 2022

USL, Corsini nuovo direttore sanitario, Guerrini ai servizi sociali

Livorno, 30 giugno 2022

In base alle delibere aziendali 624, 625 e 626 sono entrati in servizio oggi (29 giugno 2022) nella sede direzionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest in via Cocchi a Pisa il nuovo direttore sanitario Giacomo Corsini e il nuovo direttore dei servizi sociali Laura Guerrini.

Dunque Giacomo Corsini, dal 2019 direttore sanitario dell’ospedale Versilia e dal marzo 2022 coordinatore della rete ospedaliera dell’Azienda USL Toscana nord ovest, è stato nominato nuovo direttore sanitario.

Come direttore amministrativo è stato confermato Gabriele Morotti (ricopriva lo stesso ruolo in Asl già dal 2019).

Come direttore aziendale dei servizi sociali, inoltre, è stata nominata Laura Guerrini, in precedenza responsabile dell’unità funzionale servizi sociali, disabilità e non autosufficienza della Zona Pisana.

