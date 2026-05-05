Usl, da domani a venerdì prenotazioni sospese per passaggio a nuovo applicativo
Livorno, 05 maggio 2026 –
Prenotazione visite ed esami: temporanea sospensione per aggiornamento applicativo CUP
L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che per consentire il passaggio al nuovo applicativo CUP,
a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 6 maggio e fino alle ore 8:00 di venerdì 8 maggio,
saranno sospese le prenotazioni per visite ed esami per l’ambito territoriale della provincia di Livorno (Zona distretto Livornese, Zona distretto Valli Etrusche e Zona distretto Elba).
L’Azienda si scusa per i disagi.