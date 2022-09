Home

USL: Elettori fisicamente impediti a votare, come ottenere le certificazioni sanitarie

14 Settembre 2022

Elezioni Politiche 2022 Zona Livornese, come richiedere le certificazioni sanitarie per gli elettori fisicamente impediti

LIVORNO, 14 settembre 2022 – USL: Elettori fisicamente impediti a votare, come ottenere le certificazioni sanitarie

Nella Zona Livornese (Livorno, Collesalvetti e Capraia) gli elettori fisicamente impediti per ottenere le necessarie certificazioni in vista delle elezioni politiche in programma per domenica 25 settembre potranno rivolgersi:

Centro Socio Sanitario Livorno Nord (Via Fiera di Sant’Antonino 3 – Livorno)

Domenica 25 settembre: ore 9.30-12.30 e 15-18

Centro Socio Sanitario Livorno Est (Via Peppino Impastato 10 – Livorno)

Giovedì 22 settembre: ore 9-11.30

Venerdì 23 settembre: ore 9-11.30

Sabato 24 settembre: ore 9-11.30

Ospedale Civile di Livorno (Direzione Medica di Presidio, Viale Alfieri 36 – Livorno)

Sabato 24 settembre: ore 10-12

Domenica 25 settembre: ore 10-12

I medici oculisti saranno a disposizione esclusivamente per certificati relativi alle votazioni nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica effettueranno il servizio presso il 4° padiglione piano terra dalle 10 alle 12.

Centro Socio Sanitario Collesalvetti

Domenica 25 settembre: ore 10-12

Presidio Sanitario Capraia Isola

Domenica 25 settembre: ore 10-12

