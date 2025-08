Home

2 Agosto 2025

LIVORNO, 2 agosto 2025 Usl in lutto per la scomparsa di Barbara Andreoni, il cordoglio dei colleghi

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Barbara Andreoni, collaboratrice amministrativa – professionale per quasi 15 anni in servizio nel Dipartimento Affari Legali.

Barbara, che avrebbe compiuto 55 anni a dicembre, era nata a Campiglia Marittima e aveva vissuto a lungo a San Vincenzo prima di trasferirsi a Livorno.

Dopo esperienze nella Polizia Municipale e all’Economato del Comune di San Vincenzo, era entrata a far parte dell’Azienda sanitaria (allora USL 6) nel 2008. Inizialmente in servizio presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, aveva successivamente assunto un ruolo stabile negli Affari Legali. Qui ha operato con competenza e dedizione fino allo scorso anno, quando aveva chiesto il trasferimento agli uffici della Sanità Marittima. Pur provata da una lunga ed estenuante malattia ha sempre mantenuto la sensibilità e l’attenzione verso gli altri.

Anche negli ultimi suoi giorni trascorsi nel reparto di Cure Palliative dell’ospedale di Livorno ha chiesto espressamente, quando fosse arrivato il momento, di ringraziare a nome suo e della famiglia “tutto il personale, persone eccezionali, che l’avevano accompagnata fino all’ultimo con umanità, professionalità e pazienza”.

Così i colleghi Dipartimento Affari Legali hanno voluto ricordarla:

“Ciao bellissima ed elegantissima donna piena di charme,

oltre ad essere una collega, sei stata una grande amica con la quale abbiamo condiviso non solo il lavoro ma anche molte risate: perché anche questo era un tuo dono, il saper scherzare e sorridere anche nella sofferenza.

Ti ringraziamo per la cura e le attenzioni che hai sempre avuto per ognuno di noi.

La tua tenace serenità nell’affrontare con ottimismo, determinazione, coraggio, dignità, discrezione e tanta fede la tua lotta, è stata e rimarrà sempre un grande esempio.

“Che le rose fioriscano sul tuo sentiero” (Pavese), ciao Bibi.

E poi un brano tratto da una preghiera attribuita a Sant’Agostino:

“Sono felice di averti incontrato nel tempo,

anche se tutto era allora così fugace e limitato.

Ora l’amore che mi stringe profondamente a te,

è gioia pura e senza tramonto.”

Anche la direzione aziendale ha voluto ricordarla: “Barbara ci lascia un esempio di profonda umanità e dedizione. La sua gentilezza, la sua competenza e il suo spirito collaborativo resteranno nel ricordo di tutti noi. Alla sua famiglia va il nostro pensiero più affettuoso e la vicinanza di tutta l’Azienda in questo momento di dolore”.

Al marito Andrea, al figlio Vittorio e a tutti i suoi cari giungano le più sincere condoglianze da parte della direzione aziendale e di tutti i colleghi che hanno avuto l’opportunità di lavorare con lei e poterne apprezzarne le doti umane e professionali che, nonostante la lunga malattia, non sono mai venute meno anche nei momenti più difficili.

Un ultimo saluto a Barbara potrà essere dato oggi, sabato 2 agosto, a partire dalle 11 alle cappelle del cimitero della MIsericordia (Via dell’Ardenza) mentre domani, domenica 3 agosto, si terrò la cerimonia funebre alle 10.30 al cimitero di Montenero.

In foto Barbara Andreoni (al centro con la collana con il cuore) con i colleghi del Dipartimento Affari Legali.

